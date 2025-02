Morena Rial se irá a vivir con su hermana Rocío

La hija de Jorge Rial será excarcelada y asumirá el compromiso de hacer terapia.

El abogado Fernando Burlando logró la excarcelación de Morena Rial y en breve quedará en libertad, a pesar de haberse declarado culpable de robo. «Yo no sé si Morena está bien, por eso queremos la pericia psiquiátrica. Vamos a juntarnos con las víctimas y pedirles disculpas», aseguró el representante legal.

Además, reveló que la joven no aceptó la propuesta de su padre, Jorge Rial, de ir a un departamento alquilado en el barrio de Palermo, por lo que de común acuerdo quedaron en que fijará su residencia en la casa de su hermana Rocío, con quien mantenía un enfrentamiento, pero desea darle una nueva oportunidad y ayudarla en su recuperación, de la mano de un acompañamiento terapéutico.

«Morena está contenida por su familia. Su hermana declaró ante el juez y se mostró colaborativa para que se de la excarcelación extraordinaria», revelaron en el programa Mañanísima.

«Morena va a vivir con Rocío (por este tiempo). El juez va a disponer ciertas medidas de cumplimiento. Ella no podrá salir del país, ni ausentarse de su domicilio por más de 24 hs. También tiene que comenzar una terapia psicológica. Si no cumple vuelve a prisión», explicó el periodista Facundo Ventura, que es amigo cercano de Morena desde hace muchos años.