Morena Rial: “Estoy muy arrepentida de lo que hice”

Morena Rial visitó a Carmen Barbieri en su programa “Mañanísima” y fue con su bebé Amadeo y con una amiga que la acompaña y la ayuda con su hijo. “Ella es coach”, explicó luego de producirse en el estudio para aparecer bien arreglada frente a las cámaras. “Estás muy linda, sos muy coqueta”, le dijo la conductora.

La hija de Jorge Rial actualmente vive en la casa de su hermana Rocío, tras haber estado presa durante diez días por una causa de robo. Si bien fue una experiencia muy difícil, el trato fue bueno: “Me trataron bien, me bañaba todos los días, yo estaba sola, muy humano el trato”.

“Me sorprendió que mi papá me haya ido a ver a la cárcel. Con mis hijos esperaba que se portara bien. Lo extrañé muchísimo a mi hijo”, reflexionó la joven, que reconoció que se arrepiente de las cosas que hizo: “Estoy muy arrepentida de lo que hice”.

Morena aseguró que ella no pensaba que iba a quedar presa: “Yo no tenía antecedentes. Tiene una pena de tres a diez años de prisión. Es mi primera causa, eso me jugó a favor. No es que me sacaron porque soy la hija de Jorge Rial. Al no tener antecedentes y no haberme profugado, me dieron la libertad extraordinaria, me pusieron un par de pautas. Yo fui, yo se lo dije al fiscal, no voy a decir que no era yo ni voy a culpar a otro. Me equivoqué, me confundí. A mí sí me traicionaron de todos lados”.

“Hace muchos años estoy en el ambiente este, desde que me peleé con mi papá, creo que fue por rebeldía. Cuando yo caigo y empiezan a profugarse, hablar mal o amenazar, no va. Miedo no tuve, pero sé lo que se podía llegar a armar”, contó Morena.

Sobre su vida familiar, la hija de Jorge Rial reconoció que no tiene onda con su mamá biológica, pero habla con su hermano menor, de 15 años, y con el que sería su padre. “No me gusta las cosas que hace, prefiero no conocerla”, afirmó. Con quien recuperó el vínculo fue con su hermana Rocío: “Me dijo que no sea tan boluda”. Mientras que con su padre ahora mantiene una buena relación y le agradece por haberla ayudado.

Morena trabaja con sus redes sociales, pero negó cobrar 24 millones de pesos por sus historias en Instagram: “No pasan los 400 mil pesos”, explicó.