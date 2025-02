La actriz trans Hunter Schafer denunció que, tras la vuelta de Donald Trump, su pasaporte dice «masculino»

La artista publicó un video donde habla de cómo las medidas del presidente estadounidense afectaron su vida.

La actriz tras Hunter Schafer reveló que su pasaporte fue cambiado al género masculino tras las nuevas medidas del presidente estadounidense Donald Trump que invisiblizan a las personas trans.

Tras notar el cambio, la protagonista de Euphoria publicó un Tik Tok de 8 minutos hablando sobre lo sucedido y buscando concientizar sobre el accionar de la administración de Trump.

“No hago este post para generar miedo, ni para crear drama, ni para recibir consuelo, no lo necesito. Pero creo que vale la pena publicarlo para señalar la realidad de la situación y que está sucediendo“, comenzó contando desde si casa.

“Me sorprendió. Simplemente no pensé que realmente iba a suceder. Quiero reconocer mi privilegio, no solo como una mujer trans famosa que es blanca […] Yo paso, y aún así sucedió. […] Nadie, no importa cuán rico o blanco o bonito o lo que sea, está excluido”, reconoció que aún siendo una estrella de Hollywood igualmente se vio afectada ante las nuevas leyes.

Según explicó en el extenso video, Hunter revela que es la primera vez en diez años que ve “género masculino“ en su DNI.

Por último, se dirigió al mandato de Trump y no se mostró afectada tras el repentino cambio: “No me importa un ** que pongan una ‘M’ en mi pasaporte. Realmente no cambia nada sobre mí o mi condición de trans, sin embargo, hace la vida un poco más difícil. Estoy bastante segura de que va a venir junto con tener que revelar mi identidad a los agentes de patrulla fronteriza […] mucho más a menudo de lo que me gustaría o es realmente necesario. Y pensar en otras mujeres trans u otras personas trans a las que esto les podría estar sucediendo”.