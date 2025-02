Germinal y Guillermo Brown, se miden entre sí en la 1° Fecha del Torneo Federal A de fútbol

Este miércoles, se conoció el fixture oficial del Torneo Federal A 2025 de futbol, certamen que tendrá a los chubutenses Guillermo Brown de Puerto Madryn y Germinal de Rawson como protagonistas.

En la 1° Fecha, habrá cruce entre sí, con «la Banda» visitando a «El Verde» en el Estadio El Fortín capitalino, por la competencia que iniciará el 16 de marzo.

Con fixture para el Federal A

El Torneo Federal A 2025 de futbol, comenzará a jugarse el 16 de marzo y en este sentido, los clubes protagonistas ya tienen definidos el fixture que se confirmó este miércoles en el Concejo Federal.

Guillermo Brown de Puerto Madryn y Germinal de Rawson, ya tienen fixture y quedó decidido que jugarán entre sí por la Fecha 1 de la competencia, en el partido a jugarse en el Estadio El Fortín de la ciudad capital.

En tanto, por la Fecha 2, «la Banda» será anfitrión de Olimpo de Bahía Blanca en el Estadio Raúl Conti, mientras que el equipo germinalista visitará a Villa Mitre en la ciudad bahiense.

Por la Fecha 3, Germinal será local de Circulo Deportivo de Nicanor Otamendi y Brown visitará Cipolletti en Rio Negro, mientras que por la Fecha 4 Brown será anfitrión de Sol de Mayo y Germinal visitará Mar del Plata para jugar ante Kimberley.

Esta primera rueda del Torneo Federal A continuará por la Fecha 5 con el duelo entre Guillermo Brown como visitante de Deportivo Rincón, mientras que Germinal recibirá a Santamarina de Tandil. Por la Fecha 6, Germinal nuevamente en su cancha ante Rincón y Brown visitará a Villa Mitre.

Por la Fecha 7, Brown será local de Circulo Deportivo Nicanor Otamendi y Germinal visitará a Olimpo en Bahía Blanca. En la Fecha 8, en tanto, Germinal recibe a Cipolletti y Brown visita a Kimberley en Mar del Plata.

La Fecha 9 por su parte, tendrá a Brown recibiendo a Santamarina y Germinal viajará hacia Viedma para jugar ante Sol de Mayo, en la programación que marcará el cierre de la primera rueda.

la segunda rueda, en tanto, se iniciará con los mismos cotejos que en la primera, pero revirtiendo localía, por lo que por la Fecha 10, Brown será local de Germinal.

Fútbol – Torneo Federal A 2025

Fixture Zona A

1ra. Fecha – 16/03/25

Rincón Vs. Cipolletti

Olimpo Vs. Sol De Mayo

Germinal Vs. Gmo. Brown

Santamarina Vs. Villa Mitre

Kimberley Vs. Circulo Dep.

2da. Fecha – 23/03/25

Kimberley Vs. Rincón

Circulo Dep. Vs. Santamarina

Villa Mitre Vs. Germinal

Gmo. Brown Vs. Olimpo

Sol De Mayo Vs. Cipolletti

3ra. Fecha – 30/03/25

Rincón Vs. Sol De Mayo

Cipolletti Vs. Gmo. Brown

Olimpo Vs. Villa Mitre

Germinal Vs. Circulo Dep.

Santamarina Vs. Kimberley

4ta. Fecha – 06/04/25

Santamarina Vs. Rincón

Kimberley Vs. Germinal

Circulo Dep. Vs. Olimpo

Villa Mitre Vs. Cipolletti

Gmo. Brown Vs. Sol De Mayo

5ta. Fecha – 13/04/25

Rincón Vs. Gmo. Brown

Sol De Mayo Vs. Villa Mitre

Cipolletti Vs. Circulo Dep.

Olimpo Vs. Kimberley

Germinal Vs. Santamarina

6ta. Fecha – 20/04/25

Germinal Vs. Rincón

Santamarina Vs. Olimpo

Kimberley Vs. Cipolletti

Circulo Dep. Vs. Sol De Mayo

Villa Mitre Vs. Gmo. Brown

7ma. Fecha – 27/04/25

Rincón Vs. Villa Mitre

Gmo. Brown Vs. Circulo Dep.

Sol De Mayo Vs. Kimberley

Cipolletti Vs. Santamarina

Olimpo Vs. Germinal

8va. Fecha – 04/05/25

Olimpo Vs. Rincón

Germinal Vs. Cipolletti

Santamarina Vs. Sol De Mayo

Kimberley Vs. Gmo. Brown

Circulo Dep. Vs. Villa Mitre

9na. Fecha – 11/05/25

Rincón Vs. Circulo Dep.

Villa Mitre Vs. Kimberley

Gmo. Brown Vs. Santamarina

Sol De Mayo Vs. Germinal

Cipolletti Vs. Olimpo

10ma. Fecha – 18/05/25

Cipolletti Vs. Rincón

Sol De Mayo Vs. Olimpo

Gmo. Brown Vs. Germinal

Villa Mitre Vs. Santamarina

Circulo Dep. Vs. Kimberley

11ra. Fecha – Sabado 24/05/25

Rincón Vs. Kimberley

Santamarina Vs. Circulo Dep.

Germinal Vs. Villa Mitre

Olimpo Vs. Gmo. Brown

Cipolletti Vs. Sol De Mayo

12da. Fecha – 01/06/25

Sol De Mayo Vs. Rincón

Gmo. Brown Vs. Cipolletti

Villa Mitre Vs. Olimpo

Circulo Dep. Vs. Germinal

Kimberley Vs. Santamarina

13ra. Fecha – 08/06/25

Rincón Vs. Santamarina

Germinal Vs. Kimberley

Olimpo Vs. Circulo Dep.

Cipolletti Vs. Villa Mitre

Sol De Mayo Vs. Gmo. Brown

14ta. Fecha – 15/06/25

Gmo. Brown Vs. Rincón

Villa Mitre Vs. Sol De Mayo

Circulo Dep. Vs. Cipolletti

Kimberley Vs. Olimpo

Santamarina Vs. Germinal

15ta. Fecha – 22/06/25

Rincón Vs. Germinal

Olimpo Vs. Santamarina

Cipolletti Vs. Kimberley

Sol De Mayo Vs. Circulo Dep.

Gmo. Brown Vs. Villa Mitre

16ta. Fecha – 29/06/25

Villa Mitre Vs. Rincón

Circulo Dep. Vs. Gmo. Brown

Kimberley Vs. Sol De Mayo

Santamarina Vs. Cipolletti

Germinal Vs. Olimpo

17ma. Fecha – 06/07/25

Rincón Vs. Olimpo

Cipolletti Vs. Germinal

Sol De Mayo Vs. Santamarina

Gmo. Brown Vs. Kimberley

Villa Mitre Vs. Circulo Dep.

18va. Fecha – 13/07/25

Circulo Dep. Vs. Rincón

Kimberley Vs. Villa Mitre

Santamarina Vs. Gmo. Brown

Germinal Vs. Sol De Mayo

Olimpo Vs. Cipolletti

Fotos: Departamento de Prensa Club Guillermo Brown y Club Germinal.