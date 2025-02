«Fue una estafa entre estafadores»: el criptogate de $LIBRA desde la mirada de los inversionistas

El escándalo con la criptomoneda $Libra que tiene a Javier Milei en el centro de la escena genera muchos interrogantes. El primero es qué fue lo que pasó, quiénes están detrás de esta criptomoneda que el presidente promocionó en sus redes sociales y que desató una polémica que llegó a los diarios internacionales de todo el mundo y hasta provocó una denuncia por parte de Estados Unidos.

Pero esa pregunta genera otras: ¿Puede esta controversia perjudicar la credibilidad del mandatario?, ¿afecta al mercado y a futuras inversiones en nuestro país?

Para poder entender mejor el escándalo del que todos hablan, Newsweek Argentina conversó con Mariano Sardans, CEO de la consultora financiera FDI.

Milei promocionó esta criptomoneda $Libra, que en un momento llegó a un pico de 5 dólares por moneda, pero luego se desplomó y pasó a valer centavos. 44 mil personas perdieron el dinero invertido pero sus nueve creadores ganaron en total, 87 millones de dólares.

¿Qué fue lo que pasó?

-Lo primero que hay que pensar es quiénes son los posibles perjudicados y yo te diría que en principio no hay ningún argentino.

La probabilidad de que haya un argentino es muy baja. Los perjudicados son chinos, americanos, algún ruso, son todas personas que operan en una plataforma en la que se necesitan muchos vericuetos para entrar. Están pendientes de este tipo de lanzamientos y juegan mucho con lo que se llama información privilegiada o inside information.

¿Qué rol juega Hayden Mark Davis, uno de los dueños de esta criptomoneda que se presentó como asesor de Milei?

-Hayden Davis se autoincrimina en lo que es un delito que consiste en operar con información privilegiada. Se incrimina de tal forma, con tanta impunidad porque la mentalidad de la gente que opera en estos mercados es tal que el robo de información, el apalancamiento… está todo permitido, es un vale todo.

Si hubiese algún argentino metido en el medio es un argentino que no estaba invirtiendo, que estaba especulando de la peor forma posible.

Y está metido en este tipo de operación de entrada y salida, de robar información, de captar ilegal y especular con eso.

Volviendo a Hayden Davis él se autoincrimina e incrimina a otros en lo que es información privilegiada. Esta autoincriminación ya te da a entender el mercado en el que estás operando.

No es un mercado regulado, ni siquiera es el mercado donde la gente va a comprar una criptomoneda. Es una plataforma dentro de una plataforma que a su vez, está dentro de otra plataforma que se entra a través de diferentes protocolos.

El autoincriminarse es un delito porque por información privilegiada la gente va presa en cualquier país serio.

¿Lo que ocurrió es una estafa?

-Es una estafa entre estafadores por la impunidad con la que habla este tipo de gente.

Cualquiera de los que estamos en mercado tenemos que rendir ciertas licencias donde lo primero que a vos te enseñan es lo que está prohibido hacer. Y la información priveligiada está totalmente prohibida, es la prohibición número uno.

A modo de ejemplo, es como si vos fueses Elon Musk y le dijeras a tu primera preferida cuánto va a ser la ganancia de Tesla antes del anuncio de las ganancias de Tesla. Entonces, esta prima puede salir con esa información a hacer mucha plata, si esas ganacias que vos le dijiste están por arriba de lo esperado por el mercado. Los dos van a tener graves problemas: él que dio la información y quien capitalizó esa información.

¿Cómo repercute el hecho de que Milei de que haya promocionado esta criptomoneda, más allá de que después retiró el tweet?

-Es un error infantil.

Tiene que ver con la estructura de Milei. Milei es un tipo que se enamora de cosas o de personas que tienen como fin, en este caso, una patria grande y poderosa, ayudar a la economía. Él es un apasionado, es un asperger, un obsesivo de sacar a la Argentina del pozo de una vez por todas.

Y esa obsesión se nota en su estructura mental: un superávit financiero, nadie le pidió un superávit financiero como nadie le pidió emisión cero, pero él fue al extremo, lo cual provocó cosas buenísimas, pero nadie se lo pidió. Lo mismo con el recorte que hizo, nadie se lo pidió.

Por lo tanto, Milei desde el punto de vista técnico hizo todo lo que está bien y va a seguir haciéndolo porque está obsesionado con eso. Al mismo tiempo, estas personalidades son infantiles con otras cosas, por ejemplo, con esta criptomoneda donde ‘no la vio’, fue un error infantil.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias?

-Los bonos están cayendo 2%, las acciones entre 3% y 4%. No obstante, yo no creo que esto haga ir a la Argentina para atrás, es posible, pero no lo creo probable porque generlamente estas estructuras de personas cuando sucede algo como esto, redoblan la apuesta. Esto signfica que va a haber más recorte fiscal, si pensaba un recorte de 2 va a hacer un recorte de 4.

¿Puede afectar la credibilidad del presidente?

-No me preocupa lo que puede pasar para adelante en cuanto a credibilidad porque es un tipo sano, este tipo de estructuras son muy sanas.

La gente le cree, debido a que, es un tipo de estructura que no tiene filtro, dicen lo que piensan. Por eso, nunca fue políticamente correcto ni lo va a ser.

Lo que sí me ilusiona es la doble apuesta que seguramente va aplicar de acá en adelante como escarmiento a lo que pasó acá.

¿Y cómo sería esa doble respuesta?

-Probablemente hoy Milei esté muy enojado y la doble respuesta que aplique seguramente tenga mucho recorte de gasto, superávit financiero, mucha más baja de impuestos. Todo lo que Argentina necesita.

Es como doblar la apuesta para que se entienda que el curso es el que tiene que ser, que el mercado vuelva a generar confianza y por lo tanto, los bonos vuelvan a subir y las acciones suban.

Las acciones estaban bastante caras, lo que están muy baratos son los bonos. Las acciones pueden seguir cayendo, no lo sé, pero los bonos tienen que subir, están muy baratos en comparación a la capacidad de pago que tiene hoy la Argentina y cómo la economía está reaccionando.

Es un tema de confianza. La economía es confianza. Si hay confianza, hay economía si no hay confianza, no hay economía.

Y a Milei, la gente le tiene confianza, me refiero a la gente común, de la calle. Después se ve en los empresarios y en la gente que la mueve, es decir, que vacacionan, gastan, construyen.

Cuando la gente no tiene confianza, se retrae, no gasta.

Acá no hay un tema de credibilidad, en cuanto a que no vaya a hacer lo que dice siempre que va a hacer.

Eventualmente lo que vos tenés es una persona con un error infantil, que creyó, lo engañaron y cayó como un chorlito.

¿Las inversiones futuras en Argentina pueden verse afectadas?

-Yo te diría que no. En tres o cuatro días esto ya está blindado, nadie va a hablar de esto porque se desenvuelve solo, ya está cocinado el tema.

Volviendo a quienes se autoincriminan, dicen fuímos nosotros, cuentan cuánta plata se llevaron, pero en ningún momento mencionan a Milei, que él se haya llevado algún dinero. Él cayó en algo que pensó que iba a ayudar a las empresas privadas (el objetivo de $Libra era: financiar pequeños emprendimientos argentinos con inversión genuina privada).

Pero nadie piensa ni siquiera la oposición, por más que usen este tema, que Milei se llevó una moneda.

Desde el punto de vista legal, no hay nada que imputarle al presidente.

Y cuanto más pasan los días, más va a seguir pasando que los dueños de $Libra hablen de más porque hablan desde una impunidad total. Por eso, en unos días esto se resuelve solo. Mientras más hablan, más dejan de lado cualquier responsabilidad de parte de Milei y simplemente queda que fue un error infantil de su parte.