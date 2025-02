Fernando Burlando es el nuevo abogado de Morena Rial: la renuncia de Alejandro Cipolla

El letrado sostuvo que fue una decisión tomada por Jorge Rial.

La causa que complica a Morena Rial dio un giro inesperado tras la renuncia de su abogado, Alejandro Cipolla, y la contratación del Dr. Fernando Burlando como su nuevo representante.

Puro Show accedió al documento que solicita un cambio de defensa con la firma de la influencer, por lo que en los próximos días se consolidará el cambio de letrados.

Según explicó Cipolla, el pedido de cambio fue una decisión de su padre, Jorge Rial: “Es un tema que yo ya había hablado con Morena. Me había consultado, estaba esta propuesta por parte del padre, a lo que yo le dije que sí”.

“La verdad es que More necesita más que nunca ahora el apoyo familiar, el apoyo económico para que se le alquile un departamento, porque no tiene lugar donde residir”, agregó e insistió con que “es mejor que siga manteniendo los vínculos familiares”.

La renuncia de Alejandro Cipolla

El abogado publicó una historia en su cuenta de Instagram dando detalles del porqué de su renuncia.

“En el día de la fecha me aparto de la defensa de @moreerial, entiendo que es lo mejor para mantener su vínculo familiar! Comienza el Dr Burlando, con el cual comparto una amistad, comprendiendo que Morena va estar bien defendida!”, explicó el letrado.

El fiscal de San Isidro, Patricio Ferrari, deberá determinar si pide o no la prisión preventiva por el hecho que se la acusa a Morena, seguido a eso el juez de la causa debe definir la situación procesal de Morena.