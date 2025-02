El ministro de Educación atribuyó el conflicto docente a “factores judiciales”

En el marco de la inauguración del ciclo lectivo 2025 en Puerto Madryn, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, se refirió a la medida de fuerza llevada adelante por un sector de los docentes en la provincia. Según el funcionario, la huelga tiene origen en un conflicto a nivel nacional que “adquirió particularidades en Chubut debido a factores locales, entre ellos, procesos judiciales que involucran a dirigentes sindicales”.

El ministro fue enfático al afirmar que “con los docentes no tenemos ningún problema”. Señaló que la protesta se fortaleció en la provincia por “ingredientes provinciales” que no están exclusivamente vinculados a temas educativos. “Hay juicios a algunos dirigentes sindicales. De hecho, la manifestación hoy en Rawson no es en el Ministerio de Educación, sino frente a una oficina judicial”, explicó.

Punta remarcó que la administración provincial respeta el derecho a la protesta y garantizó que quienes adhieran a la medida de fuerza serán respetados en el ejercicio de sus derechos. Al mismo tiempo, sostuvo que el gobierno cumplirá con sus obligaciones de asegurar la educación en Chubut: “Vamos a tomar cada medida que haga falta para garantizar la educación de todos los chubutenses”.

El ministro confirmó que se aplicará el descuento correspondiente a los docentes que adhieran al paro, tal como lo establece la normativa vigente. “El que hace paro se le descuenta. Eso dice la ley, no es una opinión mía, la ley lo establece claramente. Nosotros hemos venido a respetar la ley”, aseguró.

La medida de fuerza, según el ministro, no obedece únicamente a demandas educativas, sino también a situaciones legales que afectan a líderes sindicales. Este aspecto, según Punta, ha influido en el fortalecimiento de la huelga en la provincia.

Lineamientos salariales

Punta también hizo mención a la política salarial del gobierno provincial, indicando que los docentes y auxiliares de Chubut recibirán un aumento del 4%. Además, destacó que se ha otorgado un adicional por “profesionalidad docente” y un ítem especial por vestimenta para el personal auxiliar.

En ese sentido, el funcionario enfatizó que el enfoque del gobernador para este año es mejorar la calidad educativa, con mejores escuelas, docentes y aprendizajes, marcando una postura firme respecto a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento del ciclo lectivo.