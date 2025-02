Aumentan los controles para los alquileres temporarios

La Ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada al país y también el lugar que nómadas digitales y estudiantes la eligen para vivir cuando van a permanecer en el país por un tiempo corto. En este contexto, los alquileres temporarios juegan un rol destacado en la oferta de alojamientos que tiene la capital del país y por esto, desde hace mucho tiempo, desde las cámaras empresarias (AHT y Fehgra) vienen reclamando que existe algún tipo de regulación. Por un lado, para que estén en igualdad de condiciones, y por el otro, para asegurar la calidad del servicio.

Teniendo como base ese último punto, desde el Gobierno porteño presentaron una medida que se publicó en las últimas horas en el Boletín Oficial. El encuentro, en el que se adelantaron detalles de la normativa, fue encabezado por Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires; Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires; Germán Krivocapich, admnistrador de la AGIP; y Eugenia Wehbe, directora de Desarrollo Turístico de la ciudad.

Nueva normativa

A partir del 4 de febrero, y hasta dentro de 180 días, las plataformas tendrán tiempo para relevar su oferta y exigir que estén enlistados en el registro de alojamientos temporarios de la ciudad. En este marco, Díaz Gilligan destacó que el procedimiento ahora está simplificado, es digital y gratuito. En cuestión de fechas, hay que decir que los anfitriones tendrán hasta 15 días hábiles desde el momento de la notificación para que su oferta se dé de baja si no cumplen con el procedimiento.

Un punto a tener en cuenta es que desde 2019 existe un registro porteño para este tipo de alojamientos, pero hasta ahora, plataformas como Airbnb o Booking no estaban obligadas a exigir que la oferta disponible en sus sitios esté inscripta en el listado de la ciudad. De esta manera, el funcionario explicó que de acuerdo con un reporte de la Universidad Di Tella a octubre de 2023 había 20 mil alojamientos temporarios en Airbnb y que alrededor de 1000 solo estaban inscriptos. Sobre este punto, hay que decir que en conversaciones con Mensajero, desde la AHT puntualizaron en que ellos tienen un informe que data de mitad del año pasado y la cantidad alcanzaba los 34 mil y solo 500 estaban en el listado de la ciudad. Recordemos que la oferta hotelera del destino asciende a 60 mil plazas.

En esta línea, el presidente del Ente porteño aclaró que más allá de la declaración jurada que completen los anfitriones y los certificados edilicios firmados por plomeros y gasistas matriculados, luego no hay previsto un control. Está situación sigue diferenciándose de lo que sucede en los hoteles, que reciben inspecciones exhaustivas de la ciudad, AGC, bomberos y más.

Durante la presentación de la medida, Díaz Gilligan puntualizó en que a nivel global no hay un modelo exitoso para contener esta problemática y que desde la ciudad no quieren ir hacia una prohibición absoluta, como sí sucedió en otros sitios, sino incorporarlos a la oferta formal.

Otro punto a tener en cuenta ante esta nueva realidad es que, al igual que ocurre con los hoteles, mediante la resolución 2025-6 de AGIP publicada el 8 de enero, las plataformas digitales pasan a ser agentes de retención y percepción del Derecho de Uso Urbano. De esta manera, el 1,5 de dólar diario que abonan los extranjeros que se alojan en la ciudad será recaudado por las plataformas y luego el monto es girado al Gobierno porteño. Lo captado por esta tasa se utiliza para la promoción en el exterior, por medio del Visit Buenos Aires.