Un retrato adquirido por 50 dólares resultó ser un Van Gogh auténtico: podría costar más de 15 millones de euros

Tras cuatro años de estudio, la investigación apunta que el cuadro Elimar es original del artista neerlandés y podría costar más de 15 millones de euros.

La empresa de investigación de arte LMI Group International confirmó que un cuadro comprado en una venta de garage es, en realidad, un Van Gogh original.

Adquirida en Minnesota por un coleccionista de antigüedades en 2016, la pintura mide 45,7 por 41,9 centímetros y fue realizada por el célebre pintor neerlandés en 1889, mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico en el sur de Francia.

Según expertos, encargados de analizar el tejido del lienzo, el pigmento de la pintura y otras características, la obra fue terminada por Van Gogh un año antes de suicidarse.

Se trata de un retrato al óleo sobre lienzo de un pescador con barba blanca, fumando en pipa mientras repara su red. En la esquina inferior derecha lleva una inscripción de la palabra Elimar.

«El descubrimiento de una pintura de Van Gogh hasta ahora desconocida no debería sorprendernos. Es bien sabido que Van Gogh perdió muchas obras, regaló obras a amigos y no fue especialmente cuidadoso con ninguna», señala el informe de LMI Group International.

De todas maneras, el Museo Van Gogh de Ámsterdam, en Países Bajos, aún no atribuyó la pintura al artista.

Van Gogh pintó alrededor de 900 obras a lo largo de su vida. Se cree que padecía trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, aunque esas enfermedades nunca le fueron diagnosticadas.

El artista se internó en un hospital psiquiátrico después de cortarse la oreja con una navaja en 1888. Finalmente, se suicidó en 1890, a los 37 años.