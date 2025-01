Camioneros acepta bajar pretensiones pero consigue bono de $600.000

En el arranque del año, el sindicato de Camioneros se dispone a cerrar un acuerdo paritario de tres meses del 5,5% de aumento, muy por debajo del 15% que pretendía el líder del gremio, Hugo Moyano.

A cambio, obtuvo el cobro de un bono de $600 mil, en cuatro cuotas.

Si bien el acuerdo todavía no fue homologado, trascendió que Camioneros firmará una paritaria de 2,2% con los sueldos de diciembre, 1,8% con los de enero y de 1,5% con los de febrero.

El reclamo del gremio era de 5% en cada uno de esos meses. Sí logró negociar, en cambio, un bono de $600.000.

La paritaria de Camioneros se venía negociando desde diciembre con reuniones entre autoridades del Gobierno, las empresas y el gremio.

A pesar de la amenaza concreta de medidas de fuerza, la Casa Rosada ratificó que no iba a avalar acuerdos salariales por encima del 1% mensual, en línea con los estándares de inflación que prevé para este año.

Si bien inicialmente había pedido tres subas del 5% mensual en diciembre, enero y febrero, el gremio de Moyano estaba negociando con su contraparte empresaria un incremento escalonado de entre 7% y 8% para ese trimestre.

Pero las autoridades de la Secretaría de Trabajo advirtieron a las partes que no homologarían el entendimiento, lo que había vuelto a estancar las negociaciones.

Finalmente, el cierre, aún no homologado, será de 5,5% en los tres tramos mencionados.

Un grupo importante de paritarias, como los casos de Camioneros, los mecánicos de Smata, trabajadores de la UOM, la industria del cuero y de Sanidad (convenio con clínicas y sanatorios) convinieron incrementos que acumulados en 2024 se ubicaron en línea con la evolución del IPC.

En el caso del sindicato de Moyano, la suba real del salario -descontada la inflación-, medido de noviembre de 2023 a noviembre de 2024, fue del 3,4%.