Pan Amarican Silver vuelve a la carga

Impulsados por el respaldo nacional a la actividad minera en Argentina, desde Pan American Silver no pierden tiempo, y han iniciado un plan estratégico para volver a poner sobre la mesa de debate el proyecto minero en la Meseta de Chubut.

Según trascendió, por estas horas el grupo empresario hace lobbie a diestra y siniestra para lograr influir en aquellos actores políticos que les ayuden a promover sus intereses, que no son pocos y definitivamente serían muy rentables.

Pan American Silver no cesaría en su estrategia de volver al ruedo con la propuesta de explotación minera en Chubut, y según fuentes confiables, estaría logrando apoyo incluso en aquellos sectores que públicamente expresan resistencia.

Así las cosas, la minera no dudará en utilizar todos los artilugios a su alcance, y habrá que ver cómo sortean la falta de consenso ciudadano.