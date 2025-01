Macharashvili paga vivienda a funcionarios y escasean para profesionales de Salud

De las arcas del Municipio de Comodoro Rivadavia no solo salen fondos para pagar alojamiento a funcionarios que residen en otras ciudades, sino que se les asigna propiedades pagadas por el Estado. La aprobación de estos gastos genera malestar entre propios y ajenos. Según trascendió, se habrían destinado a funcionarios, viviendas que deberían ser puestas al servicio de profesionales de la Salud.

Una vez más el caso testigo es el de Claudio Mosqueira, quien ostenta un cargo de Coordinador en la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia, a quien el intendente Macharashvili no solo le autorizó el pago de alojamiento en Comodoro Rivadavia, sino que finalmente le otorgó una propiedad en Comodato para usufructúe de esta.

En los últimos días, fuentes cercanas al Ejecutivo reconocieron que hay cierto malestar porque ante la demanda de profesionales de la Salud, hubo cierto requerimiento de resolver cuestiones habitacionales, mientras el Municipio cuenta con propiedades que son utilizadas por funcionarios.

El uso de fondos públicos para gastos de más de medio centenar de funcionarios en Comodoro Rivadavia, pone bajo la lupa la administración de Macharashvili que ya se encuentra cuestionada, especialmente por las múltiples demandas de vecinos que no estarían siendo atendidas.