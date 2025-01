Lobbie minero a la orden del día

Por Karina Cecuk



Desde la aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), desde el sector minero no han cesado las gestiones formales e informales para propiciar la exploración y explotación de recursos a diestra y siniestra. De norte a sur y de este a oeste, cada centímetro de territorio argentino que ofrezca una posibilidad de desarrollo minero está bajo la lupa.

Algunas provincias como Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza, no tardaron en subirse a la ola minera, ya que este régimen habilita facilidades en materia de impuestos, ventajas aduaneras y acceso a los dólares para saltear los controles de capitales, que permitirían mejorar la competitividad de los proyectos en Argentina.

En Chubut la cuestión resultó más compleja, porque la adhesión al RIGI incluyó una cláusula proteccionista. Una maniobra política para calmar el humor del colectivo antiminero, pero que dejó la puerta entreabierta para un nuevo debate.

Según trascendió, en las últimas horas Pan American Silver no ha dejado puerta, ni ventana sin tocar, para darle un nuevo impulso al proyecto de desarrollo minero en la Meseta Central de Chubut.

Vale recordar que en Agosto de 2024, cuando la Legislatura de Chubut debatía la adhesión al RIGI, la Red de Académicos por el Desarrollo de una Minería Sustentable (RED), presentó un documento expresando su «colaboración» en los temas de «desarrollos productivos», aportando sus conocimientos, experiencia y capacidades de diálogo para contribuir al desarrollo sustentable y responsable del sector minero en Chubut.

A pesar del esfuerzo del sector por “seducir” a los legisladores, estos no quisieron arriesgarse a la condena social a la que fueron expuestos sus predecesores. Sin embargo, este 2025 es un año electoral, y si bien solo se trata de elecciones legislativas, es mucho lo que se pone en juego, porque tanto a nivel provincial como nacional, hay mucho que negociar.

Así las cosas, ser aliados del Gobierno Nacional en las legislativas 2025, le supone al PRO, y por lo tanto a todos sus referentes, sentarse en la mesa de negociación con agenda abierta.

La intención de incluir en el Código de Minería un capítulo de protección ambiental para la actividad, no tuvo éxito en el Congreso, a pesar de los ingentes esfuerzos de la senadora Edith Terenzi, entre unos pocos. Está claro que al Gobierno nacional, no le interesa en lo más mínimo considerar cláusulas ambientalistas en los negocios, y tampoco le interesa al PRO como fuerza política o incluso al PJ, por lo tanto si Chubut quisiera dar batalla, sería una pelea en solitario, que más temprano que tarde, podría perder a manos del Lobbie minero. ¿Quién les parará los pies?