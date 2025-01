La desagradable respuesta de la diputada nacional Lilia Lemoine a la auditora del Senado

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine cruzó a la directora de Auditoría y Control de Gestión del Senado, Iris Speroni, con una desagradable frase por la polémica de los sueldos: «Sobame la quena, reina».

El intercambio de tuits inició cuando Speroni le pidió a Lemoine que publique su sueldo, luego de que la legisladora nacional se quejara de la afirmación de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, por su sueldo.

Ante la interpelación de Speroni, Lemoine salió con los tapones de punta y hasta la calificó de idiota: «Explique a quiénes responden los 436 empleados que cobran de la presidencia del Senado».

«El lunes me meto y busco mi recibo… Idiota. 257 diputados hay que cobran lo mismo, no soy la loca del patito para mentir en algo de modo tan estúpido», agregó Lemoine en referencia a la diputada Lourdes Arrieta (la loca del patito), eyectada del bloque libertario.

La respuesta de Speroni no tardó en llegar: «1. El insulto está demás, diputada. 2. Agradeceré que busque su recibo de haberes y lo publique. 3. Los diputados no cobran lo mismo. Cada uno tiene una liquidación diferente». A lo que Lemoine replicó: «Sobame la quena, reina».

Ante el agravio de Lemoine, Speroni retrucó: «Su inhabilidad moral le impide sostener un diálogo en disidencia en forma civilizada. Cualquiera sea el monto que usted perciba por sus funciones no se corresponde con la conducta de un Diputado de la Nación».

Para finalizar, la amiga del presidente Javier Milei remató: «Sacudite la entrepierna, a ver si se te sale la arena!».