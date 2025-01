Keylor Navas es nuevo refuerzo de Newell´s Old Boys

El elenco rosarino anunció en redes sociales la llegada del arquero tricampeón de Champions League

Newell´s Old Boys anunció este martes en redes sociales la llegada del arquero costarricense Keylor Navas como nuevo jugador para la temporada 2025.

“Una leyenda internacional llega al Parque…otra vez”, comenzó la descripción del posteo con la presentación del guardameta tricampeón de Champions League con el Real Madrid de España.

Y continuó: “orgullosos de anunciarles que @keylornavas1 es el nuevo arquero de Newell’s Old Boys. ¡Bienvenido a tu nueva casa!”.

Tras un 2024 para el olvido habiendo terminado 25 de 28 en la Liga Profesional de Fútbol, sin clasificar a la Copa Sudamericana, eliminado en octavos de final de la Copa Argentina y habiendo perdido los dos clásicos del año ante Rosario Central, la dirigencia de la ´Lepra´ y el entrenador Mariano Soso buscan revertir la imagen dejada el año pasado y sumar para no pensar en la lucha por la permanencia.

Luego de haber cerrado las contrataciones del defensor Luca Sosa, proveniente de Barcelona de Ecuador, el lateral izquierdo Alejo Tabares, desde All Boys y el zaguero central Luciano Lollo, libre de Estudiantes de La Plata, los rosarinos hicieron oficial la llegada de un flamante arquero que lleva ocho meses sin actividad.

El último partido que disputó el guardameta de Costa Rica fue el 19 de mayo de 2024, en la victoria del Paris Saint-Germain, club en el que compartió vestuario con el astro argentino Lionel Messi y que le recomendó desembarcar en la “Lepra”, por 2-0 frente al Metz por la Liga de Francia (Ligue 1).

A fines de 2024, el “uno” titular de los rosarinos Lucas Hoyos sufrió una rotura de ligamentos de rodilla, lo que provocó que los dirigidos por Mariano Soso deban buscar un reemplazante en el corriente mercado de pases.

En tanto, pese a las intenciones de San Lorenzo por quedarse con los servicios del ex Real Madrid, Newell´s cerró a un sustituto en el puesto más que capaz para defender los tres palos del Estadio Marcelo Bielsa.