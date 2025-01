Emilia hizo vibrar Punta del Este con su primer show de 2025 y llegó con Duki

La artista pop del momento inició su recorrido de este año entre brillos, fanatismo y sus grandes éxitos.

La artista pop del momento, Emilia Mernes inició su gira 2025 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay, anoche, con un espectáculo vibrante, ante miles de fans que agotaron las entradas con antelación gracias a la alta demanda por ver a la estrella en vivo.

La llegada de Emilia al país vecino fue un evento en sí mismo. La artista aterrizó en el aeropuerto de Punta del Este junto a su pareja, el trapero Duki, y fue recibida por un gran número de fans, entre nenas y adolescentes que la esperaban con carteles.

Con un look deportivo en tonos rosados, Emilia mostró una actitud cercana y alegre, al saludar a sus seguidoras con mucho cariño, en un gesto que conmovió a todos los presentes.

El evento, que comenzó a las 21:00 fue una verdadera fiesta que se desarrolló en medio de una noche ventosa, característica del clima veraniego de la región. A pesar del viento, la emoción no se detuvo ni un segundo, los fans se entregaron completamente a la magia de su música y puesta en escena.

La autora de éxitos como “La original” y “No se ve” apareció en el escenario de una forma única: desde una estrella gigante que se abrió para dar paso al espectáculo. La entrada marcó el tono de lo que sería una noche llena de sorpresas entre brillos, baile y el estilo único de la intérprete.

En el marco de su gira Emilia Tour 2025, la cantante desplegó todo su talento con un repertorio de más de 30 canciones, que incluyó un repaso de todos sus hits e interpretó, por primera vez en vivo, la canción «Olvidarte», una colaboración que realizó con el DJ y productor Gordo.

Acompañada por 22 bailarines en escena y 10 cambios de vestuario, el show fue una verdadera fiesta que duró aproximadamente dos horas y media. La producción se destacó por la típica energía de Emilia y la conexión constante con su público.

En plena temporada de verano, la jornada arrancó sobre las 20:00 horas con la actuación de la cantante uruguaya Meri Deal que auspició como telonera. Entre el público participaron famosos argentinos como la conductora Wanda Nara, quien estuvo acompañada por su mejor amigo y asistente Kennys Palacios. También se hicieron presentes los ex participantes de Gran Hermano Rosina y Renato, y la modelo Jésica Sirio.

Este primer show de 2025 se da en un contexto de grandes logros para Emilia. A lo largo de 2024, la cantante vivió un año de consagración, con varios hitos en su carrera. En ese período, brindó cuatro funciones en el Estadio de Vélez Sarsfield, una cifra histórica. También presentó 10 conciertos en el Movistar Arena, un hecho sin precedentes.

El reconocimiento de Emilia llegó además en el plano digital, donde se coronó como la artista más escuchada de Spotify Argentina durante 2024. El Emilia Tour 2025 no es solo una continuación de su éxito, sino un reflejo de su crecimiento constante como artista y su capacidad para conectar con el público en todos los rincones de América Latina.