El ex diputado Germán Bordón sufrió un accidente en Brasil y una amiga de la familia falleció

El ex diputado de Misiones Germán Bordón sufrió un grave accidente en Brasil y una amiga de la familia falleció. Los sobrevivientes están internados y una de las hijas está en terapia intensiva.

El choque sucedió en la carretera BR 280, cerca de Pato Branco, cuando el auto que transportaba a los turistas se accidentó, provocando la muerte en el acto de Brenda Ludmila Espindola, amiga de la familia Bordón.

Acerca de los sobrevivientes, las autoridades locales anunciaron que todos se encuentran internados y una de las hijas del ex diputado, de 24 años, está en terapia intensiva.

Bordón sufrió fracturas en la cadera, la escápula y la clavícula, mientras que su esposa tiene diversas lesiones, ninguna de gravedad.

Aunque por el momento no hay información sobre cómo se originó el siniestro, creen que el vehículo en el que iban los turistas despistó y chocó con otro auto.

Gastón Roux, director de la Red de Traslados, informó que este miércoles al mediodía repatriarán el cuerpo de la víctima, mientras que se espera que todos los heridos mejoren para poder llevar a cabo el traslado hacia Misiones.