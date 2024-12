«Vamos a hacer una propuesta electoral con gente que tenga profesionalismo y método», dijo Macri

El líder del PRO envió un mensaje a La Libertad Avanza en medio de las diferencias de las últimas semanas.

El ex presidente Mauricio Macri y líder del PRO encabezó la reunión del Consejo Directivo

del partido y señaló que harán una «propuesta electoral con gente que tenga profesionalismo y método».

El ex mandatario se expresó así al participar de un Encuentro Nacional de la Fundación Pensar, en medio de las diferencias con La Libertad Avanza.

Asistieron también la vicepresidenta del PRO, Soledad Martínez; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el diputado Diego Santilli; el secretario general del PRO, Facundo Pérez Carletti; y el ex funcionario Fernando de Andreis.

Macri sostuvo que todo lo que aportaron al oficialismo este año lo hicieron «aún sorprendidos por el destrato permanente del Gobierno hacia el PRO y sus aportes».

«Vamos a hacer una buena propuesta electoral, con gente que tenga profesionalismo y método», subrayó el ex presidente, en lo que pareció contrastar con el armado que impulsa La Libertad Avanza para el año próximo, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a la cabeza.

El mensaje de Macri se dio luego de semanas de tensión por el Presupuesto 2025, el proyecto de Ficha Limpia y la propuesta de eliminar las PASO.

Eso se sumó en las últimas horas que el sector que responde a Karina Milei en la Legislatura no acompañó el Presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires y el mandatario porteño, Jorge Macri, logró aprobarlo por la mínima diferencia.