Presentaron la sub Zona Franca de Trelew

El gobernador Ignacio Torres presentó este jueves la Sub Zona Franca de Trelew, en un acto que se desarrolló en las instalaciones de la empresa Unilan Trelew S.A. de dicha localidad. Acompañaron al titular del Ejecutivo provincial, el intendente local Gerardo Merino; el ministro de Economía, Andrés Meiszner; funcionarios de los gabinetes Provincial y Municipal; y representantes de instituciones y organizaciones intermedias.

La zona de libre comercio incluye 165 hectáreas en el ex Parque Industrial de Trelew, espacio que estará destinado a actividades de industrialización y servicios con valor agregado.

La Sub Zona apunta a fomentar actividades en sectores como la pesca, la lana y las cerezas, y también sentará las bases para nuevas inversores en metalmecánica, textiles y alimentos. Además, se vincula con la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, ambos espacios funcionarán de manera complementaria.

Se espera que el puerto de Rawson, como así también las plantas pesqueras, podrán agregar valor a sus productos, lo que promoverá la exportación de mercancías listas para el consumo directo. Al tiempo que Puerto Madryn también se beneficiaría, al convertirse en un punto clave para la exportación, aportando a la consolidación regional de un perfil productivo y logístico.

A partir de la implementación de la Sub Zona Franca, las exportaciones desde Trelew podrán llegar a mercados internacionales con mayor facilidad, potenciando la competitividad de los productos chubutenses, y consolidando a la región como un polo industrial de referencia, en donde la integración de procesos será clave para el éxito y el desarrollo de la economía.