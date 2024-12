Oscar Hughes: “El gobernador maneja marionetas para silenciar a los trabajadores”

Un operativo sorpresa llevado a cabo por la Policía del Chubut impidió en la mañana de este jueves la partida de 11 colectivos que transportaban a trabajadores del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (STIA) hacia Rawson. La movilización tenía como objetivo protestar frente a la Legislatura Provincial contra la adhesión al Título I de la Ley 27.348, que introduce modificaciones en el régimen de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), una medida que los trabajadores consideran perjudicial para sus derechos laborales.

El despliegue policial, encabezado por el jefe de la Policía y el ministro de Justicia, Héctor Iturrioz, fue criticado por dirigentes del STIA y generó una fuerte indignación entre los manifestantes, quienes interpretaron el operativo como un intento de desmotivar la protesta. Ante esta situación, los trabajadores decidieron avanzar a pie por la ruta y realizar un corte total, bloqueando los accesos a la ciudad.

Oscar Hughes, dirigente del STIA, expresó su repudio a lo sucedido y responsabilizó directamente al gobernador de la provincia por la escalada del conflicto. “Esto es un claro intento de generar tensión y silenciar nuestras voces”, afirmó.

Durante la movilización en la rotonda de acceso al Parque Industrial Pesquero, Hughes realizó declaraciones contundentes contra el gobernador de Chubut, a quien acusó de actuar en contra de los trabajadores. “Nosotros no manejamos marionetas como él maneja al ministro de Seguridad. Armó un terrible circo contra los trabajadores. Es una vergüenza”, sentenció.

El dirigente también criticó el uso de recursos públicos para mejorar la imagen del gobernador en los medios de comunicación. “Paga a muchos medios para anunciar obras que no se terminan. Desde que asumió, prometió finalizar la doble trocha y aún no lo ha hecho. En vez de trabajar por los trabajadores, se dedica a inaugurar obras que dejó el gobierno anterior”, manifestó Hughes.

En una crítica aún más directa, agregó: “Sabemos que es del riñón de Milei, ¿qué se puede esperar de eso? Se cree la figura de Chubut porque le pagan a los medios nacionales para figurar, pero el gobernador debería enfocarse en anunciar obras reales y concretar proyectos, no en estas payasadas”.

Contexto del conflicto

La protesta fue convocada en rechazo a la adhesión al Título I de la Ley 27.348, que introduce modificaciones en el sistema de ART. Según los manifestantes, estas modificaciones afectan negativamente a los derechos de los trabajadores y podrían generar mayores costos para las obras sociales y el sistema de salud pública. “Cada trabajador que no reciba el reconocimiento de la ART va a recurrir a la obra social o al sistema público de salud, y eso va a ser un golpe muy fuerte para ambos”, explicó Hughes.

La indignación de los trabajadores aumentó tras el operativo policial que les impidió llegar a Rawson. Según el dirigente sindical, el accionar policial fue parte de una estrategia planificada por el gobierno provincial. “Date cuenta cómo actuó la justicia: notificaron a nuestro secretario general que no puede acercarse a 50 metros de la Legislatura por un mes. Todo esto estaba preparado”, denunció.

Hughes también acusó al gobernador de promover un clima autoritario. “Esto no es democracia, es dictadura. Si me quieren meter preso, que me metan, pero nosotros vamos a seguir adelante con nuestras medidas”, enfatizó.

Medidas de fuerza

Ante la falta de respuestas favorables y el operativo policial, el STIA anunció un paro por tiempo indeterminado en la actividad pesquera. Hughes confirmó que la decisión final será tomada en una reunión con la comisión directiva del sindicato. “Vamos a analizar la situación y tomar decisiones, pero en principio el paro es un hecho”, declaró.

La postura del STIA también cuenta con el respaldo de colegios de abogados y asesores legales, quienes coinciden en que la medida legislativa perjudica a los trabajadores. “Esto va en contra de los trabajadores y afecta directamente a las obras sociales y al sistema de salud pública”, aseguró Hughes.

Mientras tanto, los trabajadores continúan movilizados, esperando la resolución del conflicto. “Nosotros no estamos bloqueando autos ni generando caos. Estamos ejerciendo nuestro derecho a protestar por una medida que claramente nos perjudica”, concluyó el dirigente.