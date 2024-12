Myriam Bregman se reunió con el bloque de Unión por la Patria para impulsar la nulidad de la Ley Bases

La ex diputada del FIT convocó además a la movilizar el 20 de diciembre en Plaza de Mayo. «Este Gobierno activa todo el tiempo para ir a una variante autoritaria», sentenció.

La exdiputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman contó que mantuvo una reunión con integrantes del bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, en la que participó el legislador Santiago Cafiero, para avanzar en impulsar la nulidad de la Ley Bases en el Congreso.

“En el día de ayer tuvimos una reunión con el Bloque de Unión por la Patria, con la autoridad del bloque, Germán Martínez, con Santiago Cafiero para presentarles nuestro proyecto de nulidad de la Ley Bases y en los próximos días vamos a hablar con todos aquellos que les interese escuchar nuestro proyecto y ver cómo esto se investiga, se sabe, se avanza y se llega a la nulidad de la ley”, reveló en una entrevista con Splendid – 990.

En la misma línea, aseguró: “Hay una ley que es base de la corrupción. Si no querés ser parte de la corrupción hay que anularla. Hay que buscar todos los mecanismos para que esto se investigue en el Congreso, en la justicia, en donde sea. Porque la justicia no se ha movido mucho”.

Para Bregman, los dichos del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, respecto a la posibilidad de derogar el aborto es una estrategia comunicacional para evitar hablar del caso del senador Edgardo Kueider, aliado de Casa Rosada, y detenido en Paraguay por intentar pasar 200 mil dólares sin declarar.

Además, deslizó la posibilidad de que el oficialismo o las empresas megamineras hayan comprado el respaldo del legislador entrerriano a la Ley Bases. “¿Quién pagó eso? ¿Son fondos reservados de la SIDE? Es una opción. Otra, te digo cuál es. Acá las empresas mineras, megamineras, petroleras, estaban muy interesadas en que salga esta ley por el RIGI. ¿Es dinero que viene de ahí? Es otra posible pregunta”, planteó.

Asimismo, remarcó: “Un gobierno que al año de haber asumido está envuelto en un escándalo pocas veces visto. Tratan todo el tiempo de pasar de tema. No es que usan temas distractivos que sean temas menores. Agarran temas muy sentidos, la baja edad de imputabilidad, el derecho al aborto. Son meras estrategias comunicacionales donde si pasa, pasa y si no, cambié de tema en un momento central”.

“Hay que reaccionar, que hay que contestar, porque si cuando fueron a visitar a los genocidas no hubiésemos hecho nada, si la sociedad no se hubiese pronunciado, no sé si después no avanzan. Entonces, reaccionar nunca me parece que está mal. Resistir nunca me parece que está mal, porque hay un gobierno a ultraderecha que ataca, ataca, ataca”, sentenció.

En otro pasaje, la exlegisladora de izquierda descreyó de la tensión entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri al sostener que el titular del PRO “disputa su propio espacio de poder y de negocios”. “Es que cuando los veo que se ponen a tuitear desesperadamente sobre la hidrovía, digo, che, pero esta gente tan interesada en la biodiversidad del río Paraná, de golpe. A Macri no le creo nada», ironizó.

Por ultimo, convocó a movilizar el viernes 20 de diciembre a Plaza de Mayo desde las 16, en contra de las políticas implementadas por la administración libertaria. “Tenés un gobierno antiobrero, antipopular, antiderechos de las mujeres y la diversidad… los mecanismos del veto, del DNU, del decreto van a ser mucho más compatibles con su forma, por eso hay que enfrentarlo en la calle e insisto porque no sirve tanta indignación en despachos y redes sociales”, concluyó.