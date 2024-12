Matías Taccetta: “Es crucial que en las próximas elecciones se incluya a candidatos de la cordillera”

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, hizo un balance de su primer año al frente del municipio en una entrevista con AzM Radio 94.5. En sus declaraciones, resaltó los avances en proyectos clave como la inversión turística, la llegada de fibra óptica y el cambio de la traza de la Ruta 40, al tiempo que reflexionó sobre los retos de gobernar una ciudad con un perfil tradicional y conservador.

Taccetta describió el primer año como una etapa crucial para cualquier gestión municipal. “Es el mejor año, el año en donde hay que trabajar más y después ir acomodando. Si no se hace así, el primer año es un año perdido”, aseguró. Según el mandatario, su experiencia previa como funcionario y empleado municipal fue una ventaja significativa. “Conozco todo, no solamente el funcionamiento, sino también a los empleados. Eso me permitió empezar a implementar el plan que habíamos ideado para la ciudad desde el primer día”, explicó.

Entre los principales logros de su gestión, Taccetta destacó la promoción de la inversión turística, la llegada de la fibra óptica y la concreción del cambio de traza de la Ruta 40. “Hacía 45 años que no se construía un hotel en Esquel. En apenas cinco meses logramos que se construyan no solo uno, sino también hosterías y complejos de cabañas gracias a exenciones a largo plazo”, comentó.

En cuanto a la conectividad, la llegada de la fibra óptica fue un paso clave para modernizar la ciudad y mejorar su competitividad. “Era una demanda histórica que logramos atender con gestión y persistencia”, señaló.

El cambio de traza de la Ruta 40, una obra largamente anhelada por la comunidad, fue otro hito de su primer año. “Esto era un sueño de casi 40 años. Lo habíamos plasmado en un proyecto de ley cuando fui diputado, y ahora es una realidad tras varias gestiones y conversaciones clave con funcionarios como Daniel Scioli”, destacó.

Transformación y cambio cultural en Esquel

Taccetta también reflexionó sobre el desafío de liderar una ciudad con una cultura conservadora. Según explicó, Esquel históricamente ha sido gestionada por líderes locales con perfiles cautos. “Era todo un desafío que alguien con ideas diferentes, no nacido en Esquel, se presentara y ganara la intendencia. Desde el primer día trabajamos para transformar y dejar una huella en la ciudad”, afirmó.

El intendente destacó la importancia de romper con el paradigma de que “no se puede hacer”. “En la gestión pública no hay que acostumbrarse a decir que algo no es posible. Hay que estar convencido de que es posible y trabajar para lograrlo”, sostuvo.

Mirando hacia el futuro político

De cara al 2025, Taccetta anticipó que será necesario plebiscitar la gestión actual tanto a nivel local como provincial. “Creo que si uno hace una buena gestión, puede estar tranquilo a la hora de una elección”, aseguró.

Además, opinó sobre la importancia de que la Cordillera recupere peso político en el Congreso Nacional. “Desde que dejamos de ser diputados Santiago Igón y yo, la región ha perdido representación en el Congreso. Es crucial que en las próximas elecciones se incluya a candidatos de la Cordillera”, reflexionó.

Evaluación de la gestión provincial

Al concluir, Taccetta reafirmó su compromiso con la gestión pública: “El intendente es la primera caja de resonancia con los vecinos. Hay que transformar, dejar algo tangible y no permitir que el tiempo simplemente pase”.