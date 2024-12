Las Selecciones argentinas de hockey se preparan para recibir la Pro League

Faltan 7 días para que los seleccionados nacionales de hockey, tanto en rama femenina como masculina, hagan su primera presentación en la 6° edición de uno de los torneo internacionales de mayor relevancia, como ser la Pro League.

«Las Leonas» y «Los Leones», jugarán en la ciudad de Santiago del Estero, sede en anteriores ediciones.

Argentina, anfitriona de la Pro League

Tras su destacada participación en los Juegos Olímpicos, las Selecciones Argentinas de hockey tanto en rama femenina como masculinas, regresan a suelo argentino para disputar la FIH Pro League.

El certamen, se disputará entre el 10 al 15 de diciembre, en Santiago del Estero, que será nuevamente escenario del certamen global anual que involucra a los mejores equipos del mundo.

«Las Leonas», bronce olímpico en Paris 2024, se enfrentarán a las campeonas olímpicas, Países Bajos, en dos duelos que prometen emociones fuertes. Además, recibirán a la poderosa selección alemana, hoy cuarta en el ranking mundial.

Por su parte, «Los Leones» medirán fuerzas con Inglaterra e Irlanda, dos equipos con una gran tradición en este deporte, ubicados en tercer y noveno puesto del ranking mundial, respectivamente.

Hockey – FIH Pro League

Cronograma de partidos:

Selección Argentina Femenina

vs Alemania: martes 10 de diciembre, a las 19:00hs

vs Países Bajos: jueves 12 de diciembre, desde las 19:00hs

vs Alemania: viernes 13 de diciembre, a las 19:00hs

vs Países Bajos: domingo 15 de diciembre, desde las 19:00hs

Selección Argentina Masculina

vs Inglaterra: martes 10 de diciembre, a las 21:30hs

vs Irlanda: jueves 12 de diciembre, desde las 21:30hs

vs Inglaterra: viernes 13 de diciembre, a las 21:30hs

vs Irlanda: domingo 15 de diciembre, desde las 21:30hs.