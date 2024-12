La foto de la China Suárez y Pampita habría sido armada

En medio del conflicto por los chats viejos que difundió Wanda Nara con Eugenia Suárez, donde hablaban del episodio del motorhome en el cual la actriz asegura que Pampita Carolina Ardohain intentó ahorcarla, la China y la modelo se mostraron amigables y sonrientes en un evento.

Las ex parejas de Benjamín Vicuña fueron invitadas a un evento en Galerías Pacífico y posaron juntas frente a las cámaras de prensa, esquivando los rumores de que las imágenes difundidas por la conductora de Bake Off Famosos hayan dañado la buena relación que construyeron a lo largo de los años.

El mismo día que los chats entre Wanda y la China salieron a la luz, Pampita salió a aclarar que hay buena onda con la ex Casi Ángeles y que se acompañan en la crianza de sus hijos.

«Con Eugenia tengo re buena relación de comunicación, nos hablamos, nos acompañamos en la crianza de los chicos, son hermanos, se aman”, dijo a Yanina Latorre en su ciclo radial de El Observador 1079.

Las pruebas de que la foto de la China Suárez y Pampita fue armada

A pesar de la buena onda que ambas dicen tener, la foto y el video de ella sonrientes habría sido armada para la prensa y no totalmente genuina.

Según trascendió, la actriz asistió al evento evadiendo todo tipo de cámaras y medios, simplemente se sentó al lado del actor Leo Sbaraglia en una mesa y estuvo con su celular. Por otra parte, Pampita estaba tomándose fotos para prensa cuando vino una de las organizadoras del evento a pedirle si se tomaba una con la China Suárez.

“Este es el momento cuando le están preguntando a Pampita para hacer la foto con la China Suárez. Es decir, como suele pasar en estos eventos, es una foto pactada. Lo que no es pactado es el abrazo (tal vez si pensando por ambas o surgió)”, explicó el periodista Gustavo Méndez.

Según el periodista, está habría sido la única vez que la actriz participó públicamente del evento.