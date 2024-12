La decisión que tomó Wanda Nara previo a su separación con Mauro Icardi: «Lo obligué»

Tal y como había anticipado, Yanina Latorre mostró los audios que complicarían la versión de la conductora de Bake Off.

En medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, salió a la luz un audio de la conductora de Bake Off Famosos haciendo referencia a lo sucedido con su ex pareja y cómo se adelantó a dividir sus bienes económicos, previo al divorcio actual que están transitando.

La “Bad Bitch” brindó una entrevista en el living de Susana Giménez donde aclaró todos los rumores sobre su vida privada, su separación, su conflicto con Yanina Latorre, el WandaGate y su último encuentro con Eugenia “La China” Suárez.

En las últimas horas, la “angelita” Yanina Latorre aseguró tener audios y videos que complicarían la versión que Wanda quiere instalar en los medios y los dio a conocer este lunes en el ciclo que conduce en América TV.

“Todo el mundo dice ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”, comenzó Wanda en la nota de voz a la que pudo acceder LAM.

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganás… Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice», continuó.

Y agregó: «Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré todo con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba a mi familia y todo por Mauro era para algo serio. Entonces, quería el divorcio pero la división de bienes me tardó ocho años. Para mí eso fue un trauma”, detalló al final del audio.