Kueider pide apartar a Arroyo Salgado y reclama la eximición de prisión

La defensa de ambos hizo la presentación en el juzgado federal 1 de San Isidro donde se los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

El ex senador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel Costa reclamaron la eximición de prisión ante la Justicia argentina y también solicitaron a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado que se aparte de la investigación.

Según explicaron fuentes judiciales, la defensa de ambos hizo la presentación en el juzgado federal 1 de San Isidro donde se los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito al argumentar que la magistrada habría incurrido en «prejuzgamiento» y calificarse víctimas de una «persecución política».

Arroyo Salgado envió un exhorto a Paraguay donde Kueider y la joven están con arresto domiciliario para pedir la extradición con fines de tomarles declaración indagatoria y que se los traslade en calidad de «detenidos comunicados».

La defensa reclamó la eximición de prisión y argumentó que no hay riesgos procesales para que ambos transiten en libertad el desarrollo de la causa judicial en su contra.

Kueider y la mujer quedaron detenidos en Paraguay cuando intentaban cruzar a ese país desde Brasil con 211.000 dólares sin declarar.

En Argentina se los investiga por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, a raíz de la compra de tres departamentos y cocheras en un edificio de Paraná a nombre de una sociedad de Kueider, quien no podría justificar esas adquisiciones con sus ingresos en la función pública.