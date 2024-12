Javier Milei cerró el año con una reunión de Gabinete y un asado en la quinta de Olivos

Rodeado de sus principales colaboradores, el mandatario encabezó un nuevo encuentro con los titulares de las carteras para trazas los objetivos de cara al 2025. Llamativas ausencias.

El presidente Javier Milei encabezó anoche la última reunión de Gabinete del año 2024 que tuvo como locación la quinta de Olivos y aprovechó para cerrar el año con un asado junto sus principales colaboradores.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, cada ministro asistente tomó la palabra y realizó un repaso de los hitos de sus áreas y de las metas para el 2025, a modo de balance de gestión luego del primer año al frente de la administración, ante la atenta mirada del mandatario.

Al término, inmortalizaron el particular intercambio con una selfie que tomó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y que tiene a los funcionarios imitando el particular gesto del libertario, con los dedos pulgares levantados. “Gran momento, gran año, gran futuro”, publicó el portavoz desde su cuenta de X.

Pese a que las reuniones suelen ser los días jueves en Casa Rosada, Milei optó por nuclear a su equipo más íntimo en la residencia presidencial y los agasajó con un asado. El menú completo consistió en empanadas de entrada, asado y ensaladas, y tiramisú de postre.

Dieron el presente la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud) y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto).

También participaron el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, Demian Axel Reidel; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A excepción del ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encontraba de viaje, sorprendió la ausencia del secretario de Prensa, Eduardo Serenellini, y de los vicejefes de Gabinete, José Rolandi, y de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, que suelen participar de los encuentros, pero que en esta oportunidad no fueron invitados lo que obliga a preguntarse si continuarán asistiendo a los intercambios.

Entre los temas que sobrevuelan al Gobierno figuran la intención de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); el vínculo con el PRO, en las vísperas del anuncio de Jorge Macri de adelantar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires; los próximos acuerdos electorales; y los consensos necesarios para definir el futuro de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema.

El asado culminó una ardua jornada que inició con la visita del astro de fútbol, Martín Palermo, actual director técnico de Olimpia de Paraguay, a Casa Rosada para entrevistarse con Javier y Karina Milei, y continuó con una reunión en el salón científicos junto a un sector del bloque radical. Los diputados de la Unión Cívica Radical, entre los que se encontraban los tres expulsados del espacio, fueron convocados por el oficialismo para agradecerles el apoyo en el Congreso.