Guillermo Montenegro denunció que fue amenazado de muerte: «No conozco la palabra miedo»

El intendente de General Pueyrredón publicó imágenes en las que se ve a una persona encapuchada atentar contra su despacho en la Municipalidad de Mar del Plata.

El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, denunció que fue amenazado de muerte por una persona encapuchada que atentó contra su despacho en la Municipalidad de Mar del Plata el día que el presidente Javier Milei visitó la ciudad. “No conozco la palabra miedo”, sentenció a través de sus redes sociales.

“Ayer al mediodía, mientras parte del equipo del intendente Guillermo Montenegro trabajaba en el despacho municipal, se sintió un fuerte golpe en la ventana que da a la calle Yrigoyen, seguido de la emanación de un gas dentro de la oficina. Esto obligó a evacuar inmediatamente a los presentes”, informaron a través de un comunicado de prensa del gobierno municipal.

En la misma línea, agregaron: “Las cámaras de seguridad del Palacio Municipal registraron cómo un hombre, que probablemente se encontraba en una manifestación que estaba cortando la avenida Luro, avanzó hacia la ventana del despacho llevando una caja de cartón”.

Desde el entorno de Montenegro aseguran que el individuo no identificado “gritó amenazas de muerte en dirección al despacho del intendente”, luego de haber roto el vidrio del despacho, y de haber arrojado un gas que obligó a los presentes a evacuar.

Las imágenes captadas fueron entregadas a las autoridades judiciales para avanzar en la investigación, y se presentó una denuncia formal por intimidación pública y daño agravado, amparados en los artículos 211 y 184 del Código Penal.

Por su parte, Montenegro expresó: “Mi compromiso es con los vecinos que quieren una Mar del Plata ordenada y segura. Este tipo de actos solo refuerzan nuestra determinación de actuar con firmeza para proteger a la ciudad de estos agentes del caos”.

Para el gobierno municipal, no se trata de un hecho aislado, sino que responde a lo que definieron como “una escalada de tensiones provocadas por sectores organizados que buscan desestabilizar”, y apuntan contra agrupaciones sociales que “recurren a estrategias de extorsión que amenazan el orden público en Mar del Plata”.

El episodio tuvo lugar en el marco de las protestas en el centro de la ciudad por canastas navideñas y el aumento de planes sociales, y con la visita del presidente Javier Milei, quien asistió a la inauguración del hipermercado Coto.

“Se realizaron cortes de calles en diversos puntos estratégicos, acompañados de insultos, quema de gomas y discursos de odio tanto hacia el intendente como el presidente”, remarcaron, y sumaron: “Estas acciones, que se justifican bajo el supuesto reclamo de asistencia, demuestran una estrategia deliberada: hostigar, paralizar la ciudad y generar miedo entre los vecinos”.

Asimismo, subrayaron: “El intento de instalar miedo con una amenaza directa al intendente está íntimamente ligado a las metodologías extorsivas que vimos en las calles. Estos grupos no representan a los sectores más vulnerables ni buscan soluciones reales; están organizados para imponer el caos y desafiar el orden”.

«No vamos a ceder ante estas amenazas ni aceptaremos extorsiones como método de negociación. No conozco la palabra miedo”, enfatizó el intendente.