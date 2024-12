Ganaderos santacruceños exigen al INTA que tome posición sobre el tema guanacos

“Nosotros necesitamos y queremos un INTA, pero necesitamos un INTA que nos ayude a aumentar nuestra facturación”, aseguró Enrique Jamieson, presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz (FIAS), quien cuestionó que el organismo no fije posición sobre el fuerte impacto de los guanacos y los predadores en los campos productivos de Santa Cruz. Jamieson se expresó durante la inauguración de la Expo Rural Lago Argentino, que reunió a los productores de la zona sudoeste de la provincia y contó con autoridades provinciales y también con la visita del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani.

Jamieson resumió en su discurso el reclamo de los productores sobre el rol de los predadores y el impacto en los campos de Santa Cruz y también la presencia del guanaco y el modo en que los mismos compiten por los pastizales en la actividad productiva. “Yo he charlado con la gente del INTA y obviamente han tomado una posición de no inmiscuirse con lo que es predadores; esto es un tema que hemos reclamado al INTA local, que fijen una posición porque las gremiales no podemos salir a discutir si no tenemos sustento técnico, el sustento técnico con el que contamos es del INTA”, dijo.

El presidente de la FIAS solicitó que el INTA les aporte información técnica para poder sostener sus argumentos. ”No puede ser que hayamos perdido un 30 o 40 o hasta el 50 % de nuestro piso [pastizal] en pos del guanaco y no puede ser que estemos perdiendo el 20, 30 al 40 % en pos de los predadores”, afirmó. “Yo necesito sustento técnico y ese sustento técnico me lo puede brindar el INTA, entonces apelo a las autoridades a que se ocupen de este tema porque es un tema fundamental para la producción en Santa Cruz, que nos den las armas para pelear”.