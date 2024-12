Furor por Luis Miguel en Buenos Aires: agotó la preventa y ya están disponibles las entradas generales

Las fanáticas están ansiosas por ver el cierre de su tour el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

En pocos minutos, Luis Miguel agotó las entradas disponibles en la preventa que inició este lunes 2 de diciembre a las 10 de la mañana, para verlo el próximo 17 de diciembre en el Campo Argentino de Polo.

Ya están disponibles en Entrada Uno los tickets de la venta general para presenciar el último show de Luismi, que eligió a la Argentina para terminar el tour más exitoso de la historia.

“¡Todo termina donde comenzó! Cierre Tour Mundial en Argentina”, así lo anunció en sus redes sociales el exitoso cantante. La comunicación agrega que será el «17 de diciembre de 2024 en el Campo Argentino de Polo”.

Este anuncio no solo confirma el regreso de «El Sol de México» al lugar que marcó el inicio de su imponente tour mundial el pasado 2 de agosto de 2023, sino que también cierra con broche de oro una travesía que batió récords en ventas y asistencia a nivel global.

Luis Miguel no solo cierra una gira, sino un capítulo extraordinario en su carrera que lo consolida como un ícono eterno de la música en español. Este evento, que promete ser un homenaje tanto a su trayectoria como al público que lo ha acompañado, marcará un hito imborrable en la historia de la música mundial.

El 17 de diciembre, Buenos Aires será testigo de un final apoteósico. Porque todo, como dicen, termina donde comenzó. ¡No te lo pierdas!

Las espectaculares cifras hablan por sí solas:

Luis Miguel realizó 66 shows en 2023 y 124 conciertos en 2024 con entradas sold out el mismo día de salida a ventas. 900.000 personas fueron testigos de sus conciertos en 2023 y más de 2.200.000 este año, sumando un total de 3.1 millones de espectadores en el mundo. Con un récord absoluto en ventas, su espectacular regreso a los escenarios confirma su status como uno de los artistas más importantes de la música internacional.

El 3 de agosto de 2023, comenzó su primera gira mundial en cinco años titulada “LUIS MIGUEL TOUR 2023” en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde realizó 10 conciertos sold out. La gira continuó con 10 shows sold out en Chile, 25 estadios totalmente vendidos en Estados Unidos, finalizando el año con 21 shows en México.

Debido al éxito del tour 2023, Luis Miguel extendió su gira con 124 conciertos en 2024, comenzando en enero de este año con un monumental show en República Dominicana donde el artista luego de su concierto bajó de su helicóptero para saludar a sus fans, para continuar con 3 conciertos sold out en El Coliseo de Puerto Rico, 2 shows en Guatemala, 1 en El Salvador, 1 en Honduras, 1 en Nicaragua, 1 en Costa Rica, 1 en Venezuela, 2 en Colombia, 1 en Ecuador, 2 en Perú, 2 en Chile, 1 exclusiva Cena de Gala en La Rural de Buenos Aires, 3 conciertos en Campo de Polo, 1 en Estadio Instituto, 1 en Uruguay, 1 en Paraguay, 1 en Brasil, 39 en Estados Unidos, 2 en Canadá, 15 en España y 42 en México.

«Luis Miguel Tour» no solo marcó su espectacular regreso a los escenarios, sino que lo consagró como el líder absoluto en venta de entradas, superando a gigantes como U2 y Madonna. De acuerdo con Pollstar, ranking que clasifica los tours según la cantidad de entradas vendidas, esta gira alcanzó el primer puesto en el ranking Live 75, consolidándose como una de las más taquilleras en la historia de la música.

El imponente tour, que incluye escenario y rider propio, se traslada de ciudad a ciudad alrededor del mundo, con armado cronometrado para llegar a cada concierto en tiempo y forma. Más de 150 personas de crew viajan con el artista, entre ellos 15 músicos y 19 mariachis.

Luis Miguel logró lo que pocos artistas: cautivar a varias generaciones con su voz inigualable, su estilo inconfundible y una presencia escénica que sigue conquistando corazones. Su legado es innegable, consolidándose como el artista latino más querido de todos los tiempos. Con múltiples premios GRAMMY y Latin GRAMMY en su haber, y el reconocimiento como Mejor Artista Latino de la Década por Billboard, «El Sol de México» ha dejado una marca imborrable en la industria. Su álbum Romance es uno de los más exitosos, vendiendo más de 15 millones de copias. Además, ostenta el récord de la gira más larga de un artista latino y de ser el cantante con más presentaciones en el Auditorio Nacional de México.