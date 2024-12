Detuvieron a uno de los cabecillas de la banda Los Menores, señalados por el crimen de «Pillín» Bracamonte

Los investigadores señalaron que su captura no está ligada al asesinato, si no por asociación ilícita.

Uno de los cabecillas de la banda Los Menores en Rosario, señalados por el crimen de Andrés “Pillín” Bracamonte el pasado 9 de noviembre, fue detenido por casos de asociación ilícita.

La Policía Federal capturó este fin de semana en un country de Tigre a Lisandro Contreras, uno de los líderes de la banda que atemoriza a la ciudad santafesina en los últimos meses por su implicancia en el narcotráfico y los crímenes.

Según detallaron las autoridades, la detención de Contreras se dio en el marco del delito de asociación ilícita y no por los asesinatos del líder de la barra de Rosario Central y de Daniel Raúl “Rana” Attardo hace un mes.

Se espera que el acusado llegue a Rosario donde será indagado por la Justicia, junto con su pareja, quien también fue detenida.

Desde hace tiempo la banda Los Menores, integrado por una red de alianzas con fracciones de Los Monos, atemoriza a Rosario por su vinculación con la droga y los crímenes, desplazando así a otros grupos que dominaban la ciudad.

Antes de su asesinato, Bracamonte apuntó contra Los Menores al sostener que se quieren quedarse con la ciudad: “Rosario quedó llena de sangre porque son todos unos descerebrados. Todos se creen Pablo Escobar, y están todos presos o enterrados. Nunca entendieron el negocio y se empezaron a matar por el control de dos cuadras”.

“Para estar en esto tenés que ser un pesado, pero eso no quiere decir que te tengas que convertir en un psicópata. Yo me sigo agarrando a trompadas, pero jamás ordenaría que maten a un chico. En Rosario se rompieron códigos que hicieron que todo se vaya a la mierda”, exclamó.

Tiempo después de dicha entrevista fue asesinado y este lunes 9 de noviembre se cumple un mes del crimen que sacudió a Rosario.