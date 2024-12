Alberto Fernández no asistió a Comodoro Py y presentó un escrito

El ex presidente Alberto Fernández finalmente no asistió este jueves a los Tribunales de Comodoro Py y su defensa insistió en apartar al juez federal Julián Ercolini de la investigación por violencia de género hacia la ex primera dama Fabiola Yañez y también en el reclamo para que la causa pase a la Justicia porteña.

Lo hizo a través de escritos que presentó ante la sala II de la Cámara Federal porteña que había convocado a una audiencia a la abogada defensora del ex mandatario, Silvina Carreira, aunque también tenía como opción ejercer el derecho a defensa por vía de la presentación de memoriales, informaron fuentes judiciales.

Ahora deberá decidir sobre ambos temas el camarista Eduardo Farah y, si el magistrado rechaza los pedidos del ex presidente, Julián Ercolini, le pondrá nueva fecha a la declaración indagatoria a Fernández, suspendida ya en dos ocasiones por los planteos que su defensa presentó vinculados a la continuidad del juez en el caso y al fuero que debe investigar la denuncia de Yañez.

La defensa del ex presidente sostiene que Ercolini habría «direccionado la investigación para retener la causa» que, según su criterio, debería investigarse en el fuero de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: NA.