Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez, juntos en un boliche porteño

Los mediáticos cenaron en el mismo lugar, pero en diferentes mesas

El drama en la vida de Wanda Nara, L-Gante, Mauro Icardi y la China Suárez pare no tener fin: La noche del jueves los cuatro coincidieron casualmente en un conocido restaurante de Costanera. Las imágenes de los mediáticos «detonaron» las redes sociales.

Quienes alertaron el inesperado encuentro entre los cuatro fueron Ángel de Brito y Yanina Latorre. Según la información de los periodistas, la ex Casi Ángeles estaba almorzando junto a sus amigas, mientras que a dos mesas de distancia se encontraba el futbolista con los suyos.

Minutos después, llegaron Wanda y Elián Valenzuela al restaurante que se encontraba lleno. Gracias a una fan de la rubia que los sumó a su mesa, la polémica pareja pudo ingresar al establecimiento.

“Llego Wanda con Lgante a Gardiner. No la dejaron entrar porque no había mesa y una fan la dejó entrar a su mesa”, alertó De Brito.

Yanina, sin quedarse atrás, publicó una imagen que le llegó de la pareja donde de fondo se veía al ex de la conductora de Bake Off Famosos comiendo con sus allegados. La panelista contó que ante esta incómoda situación, la China intentó abandonar el restaurante, pero finalmente regresó a su mesa y decidió quedarse para el boliche.

Según la panelista, Mauro también quedó en asistir al boliche “Tequila” junto a sus amigos y quienes también se sumaron fueron Wanda y L-Gante.