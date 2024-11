San Lorenzo fue inhibido por la FIFA

El “Ciclón” no podrá incorporar por tres periodos de fichajes.

San Lorenzo de Almagro fue inhibido por la FIFA, que lo sancionó con la prohibición de incorporar futbolistas durante los próximos tres mercados de pases, debido a una serie de reclamos económicos.

En consecuencia, esta sanción haría que el club presidido por Marcelo Moretti no pueda sumar refuerzos hasta principios de 2026.

El club de Boedo ya había recibido otras inhibiciones recientemente, por los plazos incumplidos en diversas transferencias, por lo que nuevamente se verá perjudicado.

De acuerdo con el comunicado dado a conocer por la FIFA, la medida entró en vigencia este miércoles y durará hasta que San Lorenzo pague lo adeudado, o bien llegue a un acuerdo con los demandantes. Si bien aún no trascendieron los motivos detrás de la inhibición, se especula que la entidad azulgrana deberá abonar una suma abultada.