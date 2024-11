Parques Nacionales lanzó un nuevo pase anual ilimitado

A partir del próximo lunes 4 de noviembre, Parques Nacionales implementará una nueva modalidad para acceder a los once parques en los que se cobra el ingreso, con el objetivo de promover las visitas a las áreas naturales y consolidar el turismo de naturaleza. “Lo que estamos promoviendo es que la gente visite los Parques más veces y se quede por más tiempo. Así, por el precio de dos días, pueden quedarse tres días; por el precio de tres días y medio, una semana entera; y un pase anual ilimitado, por el precio de cinco días”, destacó el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen.

Pases

Dentro de las novedades se destacan la incorporación de la tarifa promocional llamada «Flexipass» para reducir los costos mediante descuentos especiales, por la que se pagan dos días de tres, o tres días y medio de siete; y la incorporación del pase anual, por primera vez en la historia de la institución, que

permitirá el acceso ilimitado a todos los Parques Nacionales y Áreas Protegidas por un período de doce meses.

Nuevas tarifas APN 2024

La tarifa promocional Flexipass puede ser utilizada dentro de los seis meses de adquirida, de manera consecutiva o alternada y dentro de una misma área protegida.

Asimismo, se resolvió incorporar la categoría “Estudiantes” en virtud del gran segmento de turismo joven y estudiantil que demanda turismo de naturaleza, extendiendo su alcance a todos los estudiantes independientemente de su lugar de residencia y nivel educativo. Con respecto a las visitas educativas en el marco de las actividades curriculares planificadas, las Intendencias de las áreas protegidas establecerán el trámite específico para las mismas.

Otra de las novedades de la resolución es que, en la categoría “Exentos” de pago de los derechos de acceso a las áreas protegidas nacionales, se sumó a los “Veteranos de Guerra de Malvinas”, a efectos de homenajear y honrar a los ex combatientes.

Respecto del costo de acceso a los Parques en su modalidad habitual, el mismo fue actualizado a precios de entre $20.000 y $45.000 para turistas extranjeros, $7.000 y $15.000 para turistas nacionales y $5.000 para provinciales, mientras que para la nueva categoría de estudiantes será de entre $5.000 y $7.000, dependiendo el Parque Nacional. Cabe destacar que, con el objeto de no modificar las condiciones de los paquetes turísticos, se estableció que esta nueva modalidad de cobro no afectará a los tickets adquiridos en forma previa a la entrada en vigor de la medida.