Más críticas a la tasa turística que analizan para Ushuaia

El proyecto de ordenanza de la Secretaría de Turismo de Ushuaia que busca implementar una tasa turística para financiar el nuevo Ente Ushuaia Turismo sigue sumando críticas. En este marco, la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) ya manifestó su firme oposición, sosteniendo que esta medida elevaría los costos para los visitantes, disminuyendo la competitividad del destino y afectando la imagen de la ciudad. Además, consideró que contradice las políticas nacionales de fomento turístico, que buscan evitar nuevas cargas impositivas para estimular la actividad.

Sin voz ni voto

Uno de los puntos de mayor preocupación para la AHT es la falta de participación del sector privado en la toma de decisiones estratégicas en el proyecto. Según la organización, el nuevo ente autónomo no permitiría a los representantes del sector privado tener voz ni voto vinculante en la planificación y el desarrollo de políticas turísticas, lo que podría resultar en un desplazamiento del sector en decisiones clave. La AHT subraya la importancia de la experiencia y el conocimiento del sector privado, que ha sido fundamental en el crecimiento turístico de la región.

Aducen también que el proyecto pondría en riesgo la continuidad de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Bureau, una institución mixta público-privada que ha funcionado desde 2005 y donde el sector privado cuenta con voz y voto en la toma de decisiones. Con la reasignación de recursos hacia el nuevo ente, la AHT advierte que podría desaparecer esta agencia, que ha sido un espacio de colaboración entre el sector público y privado, y que ha contribuido al desarrollo turístico en Ushuaia.

Además, la AHT señala que la tasa propuesta no ofrece un beneficio directo al visitante, lo que podría disuadir a los turistas de elegir Ushuaia como destino, afectando así el flujo económico del sector turístico en la región. La asociación resalta que el turismo es una actividad clave para la economía de Ushuaia, ya que genera empleo y sustenta el desarrollo socioeconómico de la comunidad local. La introducción de esta tasa, sin una contraprestación tangible para quienes la paguen, podría generar efectos negativos en la actividad económica de la región y, en última instancia, en toda la comunidad.

La AHT insiste en que las políticas turísticas deberían basarse en la interacción y colaboración entre los sectores público y privado para promover un crecimiento sostenible. En este sentido, la organización insta a las autoridades a evaluar a fondo el impacto de esta medida y a considerar alternativas que no afecten la competitividad del destino ni el trabajo de quienes invierten y trabajan en el turismo.

Por otro lado, la AHT destaca las declaraciones de la Secretaria de Turismo de Ushuaia, Viviana Manfredotti, quien se mostró abierta al diálogo y a realizar los ajustes necesarios en la propuesta, con el fin de alcanzar el bien común. La AHT valora esta disposición gubernamental como un paso positivo hacia la reconsideración de la iniciativa, y subraya su voluntad de participar como aliada estratégica en el desarrollo turístico de Ushuaia.