La comodorense Cinthia Cádiz, campeona nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas

La atleta chubutense Cinthia Cádiz, ganó la medalla de oro en Absoluto, en la categoría -45 kilos, en el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas.

El certamen es organizado por la Federación Argentina de Pesas y se desarrolla en el Gimnasio Municipal Nº1 de Bariloche, provincia de Río Negro.

Cádiz, primera chubutense en ser campeona nacional en Levantamiento

El Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas tiene lugar en la ciudad de Bariloche, en un certamen que cuenta con presencia de una delegación de atletas chubutenses, integrantes de la Escuela Municipal de Comodoro Rivadavia.

Entre las actuaciones más destacadas, se encuentra lo conseguido por Cinthia Cádiz, quien se consagró campeona argentina en la modalidad Absoluto, en la categoría -45 kilos.

La atleta se colgó las medallas de oro en arranque, envión y total, y es la primera vez que una chubutense logra ser campeona en un Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas.

Más actuaciones chubutenses en el Nacional

Los integrantes de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico de Pesas de Comodoro Rivadavia tuvieron una destacadísima actuación, además de lo cumplido por Cádiz.

Pablo Tahir fue subcampeón en la división Sub 17 y Sub 20 en la categoría -55kg., logró las medallas de plata en arranque, envión y total; mientras que, Samuel Solis Figueras se quedó con el tercer puesto en la división sub 15 de la categoría -55 kilos, logrando las medallas de bronce en arranque, envión y total.

Resta competir Nahuel Orellana, quien este miércoles 27 a partir de las 10:45 horas, estará compitiendo en el certamen nacional.