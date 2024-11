En Trevelin faltan médicos: «Se van porque el sueldo no les alcanza para vivir»

Durante la sesión ordinaria celebrada el pasado jueves, el concejal del bloque PJ Trevelin “Arriba Chubut”, Livio Espinoza, transmitió su preocupación por el deterioro que viene padeciendo la salud pública en la Argentina y afirmó, en ese marco, que la Provincia del Chubut no es ajena.

El concejal peronista habló sobre una temática de suma interés para la comunidad: la salud pública. Planteó que el sistema sufre la apatía del gobierno nacional y citó, como ejemplo, lo que ocurre alrededor de una institución emblemática como el Garrahan que atiende casos pediátricos de todo el país.

En hora de preferencia, el edil subrayó que Chubut no es una isla y dijo que atraviesa ciertas limitaciones en lo sanitario. “Eso lo vemos reflejado en nuestra localidad. El hospital no tiene médicos para cubrir todas las guardias”, alertó.

Señaló que en el hospital existe un déficit de profesionales, en determinadas especialidades. “Muchos prefieren irse a trabajar a otras provincias porque acá el sueldo es bajo”, expresó, añadiendo que lógicamente ello termina repercutiendo en el servicio brindado a la comunidad.

“Se van médicos generalistas, muy necesarios porque son quienes atienden desde un embarazo hasta un traumatismo”, indicó.

En el Hospital Rural de Trevelin tenemos a la Directora cumpliendo las funciones propias, además haciendo la guardia de ella y las horas siguientes porque no hay quien la cubra. Eso genera cansancio y estrés en cualquier profesional de la salud”, manifestó, Espinoza.

Precisó que, hasta no hace mucho tiempo, en el nosocomio local “teníamos cardiólogo y traumatólogo. Hoy ya no están. Cuando uno conversa sobre el tema, todo gira alrededor de lo económico. Lo que ofrece la Secretaría de Salud de la Provincia a los médicos no les alcanza para vivir. Esa es la realidad”.

Agregó que la categoría del Hospital de Trevelin también repercute en el salario de los especialistas. También expresó que “nosotros los habitantes de trevelin merecemos tener un cardiólogo, un traumatólogo y alguien de neumología, por ejemplo”, amplió.

El concejal dejó en claro que las problemáticas en el ámbito de la salud pública provincial no son nuevas, pero a estas alturas, “El Gobierno debería dar señales y plantear que la cosa cambiará«.

También subrayó que hoy vemos que es necesario acudir a los vecinos para que, mediante la Cooperadora, colaboren con el nosocomio”, sostuvo.

En ese contexto, puso en valor la reciente entrega de insumos realizada por la Cooperadora. “Se otorgaron artefactos para medir la presión, termómetros y elementos para la atención primaria. Además, los comercios hicieron una donación de pintura destinada al edificio del Hospital”, pero no puede ser que los vecinos tengan que salir a poner de su bolsillo cada vez que el gobierno de turno no responde, completó.