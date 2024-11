Elba Marcovecchio habló de la salud de Jorge Lanata: “Los enfermeros le salvaron la vida seis veces”

En una entrevista con LAM, la esposa del periodista dio detalles de su estado clínico y se mostró optimista con respecto a su recuperaciónTras cinco meses de internación, Jorge Lanata sigue luchando por su salud. Luego de haber sido sometido a una delicada cirugía debido a una isquemia intestinal, una afección que interrumpe el flujo sanguíneo al aparato digestivo, el conductor de Periodismo para todos continúa el procedimiento indicado por el cuerpo médico con la esperanza de afrontar la etapa de rehabilitación. En ese contexto, Elba Marcovecchio, la esposa del comunicador, habló de su evolución y se mostró optimista sobre este proceso.En una entrevista con Ángel de Brito, la esposa del periodista dio detalles de su estado clínico. “Llevamos casi cinco meses en total, Jorge es un milagro, cuando pasamos a la isquemia intestinal fue un momento muy crítico, él es un luchador, salió adelante, tiene mucha fuerza. Del intestino está bastante recuperado, sigue en terapia intensiva y eso marca que falta un poquito, hay que tener paciencia. Jorge tiene que estar lo más estabilizado posible para hacer la rehabilitación neurológica, va a ser un proceso largo”, dijo Marcovecchio en diálogo con LAM, el programa que se transmite por la pantalla de América TV.Con respecto al día a día y a la evolución del estado de Lanata, su esposa comentó: “Él está fantástico, falta que los médicos estén tranquilos para tomar el camino de una rehabilitación. Si Jorge pudiera decidir él por sí mismo querría hacerla. No tengo ninguna duda. Esta rehabilitación puede durar el tiempo que Dios disponga, el tiempo que lleve a que Jorge esté óptimo, la fe no la pierdo. Vamos a salir de esta como salimos de otras, con Jorge tuve internaciones muy difíciles, como la del año pasado, y hemos salido. Digo hemos porque somos uno”.Luego, Marcovecchio relató una emotiva charla que tuvo con el doctor Daniel López Rosseti, quien la apoyó en este difícil momento: “Me dijo que Jorge no sufre, el dolor físico sí, pero que él no sufre este proceso. Acá hay una parte que es una cuestión física. Jorge es el tipo más brillante de la Argentina. Lo último que él querría es que se hablara públicamente de que no está 100%. A él le importaba su cabeza, va a estar bien, hay que darle tiempo. Jorge tiene un compromiso con la verdad. Los enfermeros le salvaron la vida seis veces”.A mediados de octubre, Bárbara Lanata, hija mayor del conductor, habló con Teleshow y dio a conocer el estado de salud del comunicador: “El paciente fue sometido a una intervención quirúrgica programada para continuar su tratamiento del cuadro de isquemia intestinal, previamente diagnosticado. La cirugía se realizó en un contexto de completa estabilidad hemodinámica”, comenzaba el escrito firmado por los doctores Oscar Mazza, Jefe del Servicio de Cirugía General y Susana Bauque, Jefa del Servicio de Terapia Intensiva.“Dadas las condiciones locales óptimas del intestino remanente y su evolución favorable durante el procedimiento, se llevó a cabo la reconstrucción del tránsito intestinal sin complicaciones intraoperatorias. Además, se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal”, continuaba, sobre el tema que más preocupaba a su entorno.“Hasta el momento, la recuperación post operatoria del paciente ha sido favorable. Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas y con la función renal estable”, prosiguió, y aclaró respecto a la medicación: “Se le proporciona analgesia para el control del dolor y sedación, y continúa con ventilación mecánica en modalidad de soporte”.En aquel momento, Lanata había ingresado al quirófano del Hospital Italiano por cuarta vez en una semana. Luego de haberse sometido a una delicada cirugía debido a una isquemia intestinal, una afección que interrumpe el flujo sanguíneo al aparato digestivo, el conductor de Periodismo para todos siguió luchando por su vida.