El oficialismo convocó a reanudar el debate del Presupuesto este jueves

El anuncio se conoció horas antes de la sesión pedida por la oposición, en la que se sabía que diputados opositores buscarían emplazar a la comisión presidida por José Luis Espert a reunirse para dictaminar.

Luego de dos semanas sin actividad, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados que conduce José Luis Espert fue convocada para este jueves para reanudar el debate del proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado al Congreso el pasado 15 de septiembre.

Recordemos que la última reunión de esa comisión se realizó el pasado 24 de octubre, y contó con la asistencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Si bien en esa oportunidad había trascendido que para la semana siguiente podía llegar a haber tres reuniones de esa comisión, eso no sucedió: no hubo ni una sola reunión y, por el contrario, se anunció una conferencia de prensa para el jueves siguiente que se desactivó minutos antes de concretarse. Luego se convocó a una reunión de Presupuesto para el jueves pasado, a la que había sido convocado el ministro de Salud, Mario Lugones, pero la misma también fue suspendida un día antes.

Es imposible no relacionar el anuncio de esta reunión de Presupuesto con la decisión de la oposición que había trascendido de intentar en la sesión de este martes hacer un emplazamiento, primero a la comisión, para que dictamine en fecha a determinar, y luego sesionar a plazo fijo.

La convocatoria para este jueves 14 de noviembre es en la sala del 2° piso del edificio Anexo C, y está suscripta por el director de la Comisión de Presupuesto, Ariel Seguí. Siguiendo con los tiempos que se manejaban hasta la semana pasada, la intención debería ser emitir dictamen este mismo jueves. (Fuente: Parlamentario)