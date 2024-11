Condenaron a ocho años de prisión a seis ex militares por la muerte del soldado Matías Chirino

Los tres ex soldados restantes fueron absueltos y ninguno recibió sentencia por homicidio.

Seis ex militares fueron condenados a ocho años de prisión por el caso de muerte del soldado Matías Chirino. Por otro lado, los tres ex soldados restantes fueron absueltos y ninguno recibió sentencia por homicidio.

El Tribunal Oral del distrito Criminal Federal de Corrientes condenó este jueves a seis de los nueve acusados por la muerte del joven subteniente Matías Chirino en un batallón durante un rito de iniciación del Ejército Argentino en Paso de los Libres, en junio de 2022.

Los condenados a ocho años de prisión por el delito de abandono de persona en concurso con abuso de autoridad son: Rubén Darío Ruiz, Claudio Andrés Luna y Hugo Reclus Martínez Tárraga, el teniente Exequiel Emanuel Aguilar, el teniente primero Darío Emanuel Martínez y el subteniente Luis Facundo Acosta.

Aunque, los ex soldados, Gerardo Sebastián Bautista, Franco Damián Grupico y Claudia Daniela Cayata fueron absueltos. El primero de ellos llegó a juicio en prisión acusado de ser coautor de homicidio. Los dos restantes nunca fueron presos y fueron sindicados como partícipes secundarios del hecho.

Por último, se mencionó que ninguno de los nueve imputados fue condenado por homicidio, la calificación que llegó a juicio y por la cual la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de Carlos Schaefer, había reclamado 20 años de prisión efectiva.

El caso

En junio de 2022 Chirino fue obligado a consumir alcohol en exceso, con el estómago vacío, a realizar ejercicios extenuantes y a sumergirse en una pileta junto a otros dos subtenientes en medio de un ritual de iniciación.

De la reconstrucción se resalta que los militares forzaron a los tres jóvenes para que se colocaran la ropa de gimnasia de verano y se sumergieron en la pileta del casino de oficiales, cuya agua se encontraba sucia y a baja temperatura. Además les ordenaron que se alejaran de sus celulares para que no contaran lo que ocurría.