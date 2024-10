Vidal anunció cambios en el gabinete provincial y analizó la situación financiera

El gobernador Claudio Vidal, en conferencia de prensa desde el Salón Blanco de Casa de Gobierno, hizo un balance de la gestión y la situación financiera de la provincia de Santa Cruz. La situación con YCRT, YPF, los aportes del Tesoro Provincial, las Cajas de la provincia, obras públicas, saneamiento y energía y el diálogo con el Gobierno Nacional, fueron algunos de los ejes de su discurso. Además, el primer mandatario provincial anunció una serie de cambios en el gabinete.

En primera instancia, detalló el panorama en Santa Cruz: “Todos sabemos la difícil situación que atraviesa nuestro país, más que nada en materia económica. Esto claramente afecta a las provincias, de una u otra forma, Santa Cruz siempre depende del aporte que haga el Gobierno Nacional, y si sumamos lo que viene sucediendo en los últimos meses con respecto a la economía, hay que reconocer que la situación es compleja, pero también que se puede salir adelante haciendo las cosas bien”, expresó.

En este sentido, repasó: “En el mes de agosto la provincia tuvo una fuerte caída en su recaudación. Primero que lo que proyectaba el CFI, en concepto de recaudación, terminó siendo 6.000 millones de pesos menos para la provincia. A nivel provincial perdimos 7.000 millones de pesos en concepto de regalías petroleras. 1.800 millones en concepto de regalías mineras. Y, además, en concepto de impuestos, la provincia recaudó menos porque está todo paralizado. Así que, como verán, la situación económica no es la mejor”. Sin embargo, aseguró que “a pesar de todo esto, teniendo buena administración, haciendo las cosas como se tienen que hacer, y administrando bien los recursos económicos que son del Estado, entendiendo que el Estado somos todos, las cosas se pueden seguir haciendo y se pueden seguir proyectando”.

En otro tramo, el mandatario provincial detalló parte de las acciones de la gestión que, aseveró, “son sumamente importantes porque benefician a todo el pueblo de Santa Cruz, que tiene que saber qué es lo que está haciendo este gobierno”.

“En un país en donde la situación es compleja, me parece que es importante trabajar con la verdad”, marcó Vidal.

El detalle

Vidal describió que, “en conceptos de aportes monetarios, y hablando de lo que significa la tarifa de gas, Distrigas, que es nuestra empresa, tiene un aporte de 5.100 millones de pesos todos los meses, ¿cómo está conformado? Está conformado por el Vale Energía Santa Cruz, más un subsidio de un 20% que lo autorizamos por decreto, más el déficit operativo”.

Esto -explicó- “significa costo de operación y mantenimiento y, además, aproximadamente un 60% de los contribuyentes que no están pagando la factura, todo esto implica que el Tesoro Provincial tenga que hacer un aporte de 5.100 millones de pesos todos los meses”. Luego, agregó: “Si vamos a hablar de las tarifas de luz, el Tesoro Provincial nuevamente realiza un aporte mensual a valores hoy de 4.526 millones de pesos. ¿Cómo está conformado esto? Está conformado entre el déficit operativo que tiene la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado y el subsidio Vale Energía Santa Cruz. Hay un aporte que lo venimos realizando desde el mes de marzo, que es en donde Nación, a través de las distintas medidas económicas que toma, deja de aportar el incentivo docente a todas las provincias, en el caso de Santa Cruz, a valores hoy, cuando desapareció este aporte de Nación, lo incluimos con fondos propios dentro del salario docente. Hoy tiene un valor de 3.200 millones de pesos, no es poca cosa”.

El gobernador luego mencionó la situación con la Caja de Previsión Social y aclaró que “vamos a seguir sosteniéndola, para los malintencionados que dicen otra cosa”.

“El aporte que hace el Tesoro Provincial todos los meses a la Caja de Previsión es de 10.000 millones de pesos. Estos son datos públicos que muchas veces no llegan a oídos de los habitantes de la provincia de Santa Cruz, pero esa es la realidad. El Tesoro Provincial, nuevamente, haciendo un gran esfuerzo a través de un proceso de buena administración, hace este gran aporte que no es un dato menor”, aseveró.

En este contexto, recordó: “Hace un tiempo atrás tomamos la decisión política entendiendo que es lo justo, como ustedes saben, como trabajador, como dirigente gremial en su momento, como diputado nacional, siempre me expresé en contra de impuestos a la ganancia, entendiendo que el trabajo no es ganancia. Hoy no podía pensar de otra forma porque me toca ocupar un lugar importante desde el Ejecutivo Provincial”.

Es por eso que, agregó, “tomamos la decisión política, consensuada con nuestro Ministerio de Economía y chequeando los números, de cubrir la diferencia por ganancia con un tope de 3.200.000 pesos, el salario de los distintos trabajadores de la administración pública, para trabajadores activos y para trabajadores pasivos que viven en la provincia de Santa Cruz, esto significa un aporte de 1.600 millones de pesos todos los meses, otro aporte que vuelve a hacer el tesoro provincial”.

Vidal mencionó que “el tesoro provincial cubre gran parte del aporte que no hacen los municipios, esto significa un aporte de 1.500 millones de pesos todos los meses y con deudas enormes que mantienen algunos municipios como el de Río Gallegos, que mantiene una deuda histórica de 17.400 millones de pesos, esta práctica se llama retención indebida. Le meten la mano al trabajador, le realizan el descuento y después la guardan en sus bolsillos. Esto es lo que venimos informando hace mucho tiempo. Hay denuncias en la justicia que, al parecer, todavía no tiene tiempo para resolver estos temas que son muy importantes, porque después sacan distintos amparos diciendo que el Estado provincial tiene que cubrir de forma urgente tal necesidad”, es decir, “utilizan una vara para exigirle al Estado provincial, pero no la misma vara para reclamar a los municipios que tienen deudas millonarias y que, en la legislación, esto se llama retención indebida, que no corresponde y es un delito”.

Sin embargo, agregó, “ahí tenemos una ausencia más de la justicia provincial, o por lo menos de parte de la justicia provincial, porque también hay un sector de la justicia que quiere hacer las cosas bien”.

Sobre obras en Santa Cruz

Dando continuidad al balance de gestión, el mandatario provincial explicó que, a través de distintos convenios que se firmaron con el sector privado y público, “hemos logrado comenzar la obra del interconectado El Pluma, que va a conectar a Perito Moreno y Los Antiguos, esta obra una vez que esté culminada va a generar la posibilidad de que nos ahorremos 1.100 millones de pesos a valores de hoy, que es el costo que tenemos todos los meses para generar energía quemando combustible, algo que ya se dejó de hacer hace mucho tiempo en gran parte del mundo, sin embargo, acá para sostener el negocio de la venta de combustible y otras cuestiones más, nunca se le dio prioridad y no se hizo”.

Vidal recordó: “Hoy hay un compromiso firme de terminar esta obra, primero conectar a Perito Moreno al interconectado nacional y seguidamente hacerlo en la localidad de Los Antiguos. Desde 1979 el interconectado ha pasado por arriba del pueblo de Jaramillo, para mantener ciertos privilegios de distintos negocios que se generaron en los últimos años, se seguía generando energía quemando combustible”.

Seguidamente, puso énfasis en un reclamo que existe desde 1945, que es el faltante de agua en la localidad de Caleta Olivia: “Es un genuino reclamo por la falta de este servicio vital. Comenzamos un acueducto que nace en Cañadón Quintar y llega hasta la localidad de Caleta Olivia. Si todo sale bien, en marzo-abril, esta obra tendría que estar terminada. Es una obra que va a permitir generar un aporte de 2.380 metros cúbicos de agua por día”, resaltó.

Esto, indicó, “equivale a la misma cantidad de agua que ingresa desde Comodoro Rivadavia a la localidad de Caleta Olivia y, en valores económicos, tiene un costo para la provincia que lo hace el Tesoro Provincial de 450 millones de pesos todos los meses, esta obra se podría haber hecho hace muchos años atrás y la está haciendo este Gobierno”.

Asimismo, rememoró Vidal, “en Caleta Olivia hay un reclamo que tiene aproximadamente 11 años, son 600 lotes conformados por dos barrios, tomamos la decisión con Servicios Públicos Sociedad del Estado de avanzar en un nuevo acueducto que va a permitir llevar agua a 600 lotes, pero hoy rápidamente a 150 familias que están reclamando por este servicio tan importante, hace exactamente 11 años”.

Recordó que “hace unos días atrás, después de mucho trabajo y de llegar a un acuerdo a través de distintas gestiones, logramos después de 14 años poner la planta pesquera de CONARPESA en marcha, generando 250 puestos de trabajo, solamente había que tomar una decisión política, dejar de pedir cosas que no corresponden, sentarse con el privado, ponernos de acuerdo, estrechar nuestras manos y avanzar en algo que significa generar empleo”.

Hasta el momento -agregó el mandatario provincial- “hemos firmado convenios con distintos municipios, esto es para generar obras en distintas localidades, ese convenio tiene un valor económico de 6.000 millones de pesos y esto es fuera de lo que todos los meses transferimos a los municipios”.

En este sentido, describió que “todos los meses, como marca la ley, en tiempo y forma, con los montos que realmente corresponden, transferimos lo que se tiene que coparticipar, pero además de eso, estamos haciendo un aporte de 6.000 millones de pesos para obras en distintas localidades de nuestra provincia”.

Eso -aseguró- “también lo tiene que saber la sociedad, porque estamos en un momento económico complicado, ¿Qué es lo que sucedió? Se comenzó a administrar bien el recurso económico, con menos plata, pero alcanza para hacer cosas que no se generaban en las últimas décadas”.

Luego, explicó que, a través de un convenio entre el IDUV y el Consejo Provincial de Educación, “estamos llevando adelante la reparación de escuelas de toda la provincia, mejorando los sistemas de electricidad, sistemas de servicio de agua y calefacción a través de la compra de calderas”.

Vidal, en otra instancia, habló sobre los años en que Santa Cruz no pudo alcanzar un ciclo lectivo con normalidad y remarcó: “Cuando comenzamos la gestión, a través de un camino de mucho diálogo, de idas y vueltas, pero siempre con diálogo y con respeto, logramos llegar a un acuerdo, a la primer paritaria que cerramos que fue con el sector docente. El sector docente, olvidado por el gobierno anterior durante muchos años. El sector docente que el gobierno miraba como enemigo”.

Expresó al respecto: “Nosotros nos sentamos, discutimos lo que había que discutir, pero nos pudimos poner de acuerdo. Y la verdad que logramos volver a tener clases, una cosa era observar de afuera y tener una idea de cómo podía estar todo y otra es chocarte con la realidad, eso es realmente de fuerte impacto”. El gobernador describió que “lamentablemente es lo que sucedió, hasta el día de hoy estamos recuperando nuestros establecimientos públicos educativos, es una larga tarea, una difícil tarea”.

En este sentido, reflexionó: “Como verán, la situación es compleja, con la economía a nivel nacional y a nivel provincial, en el medio, YCRT, represas, YPF. Pero nos hacemos cargo. Participamos en reuniones, en mesas de debate, de discusión. Exigimos cuando tenemos que exigir también a la Nación”.

Los cambios en el gabinete

En este escenario, Vidal recordó que, a pesar de este contexto, “hemos avanzado un montón, si tuviera que mencionar cada una de las cosas que generamos en esta provincia, en estos 10 meses de gestión, la verdad es que son muchísimas, pero como pretendo, y realmente deseo que esta provincia salga adelante cuanto antes, he tomado la decisión de hacer algunas modificaciones en el gabinete provincial”.

Indicó que, como parte de este escenario nacional y provincial, “en algunos casos creo que la gestión genera un desgaste importante, más que nada en algunos de los funcionarios que por ahí tienen Carteras”.

Por otro lado, agregó, “para reestructurar el Estado, creo que hay funcionarios que pueden funcionar justamente mucho mejor en otros entes o en otros lugares de las distintas orgánicas que tiene este gobierno”. Es por eso que, detalló, “he tomado la decisión de solicitar algunas renuncias, y estas renuncias son al Ministro de Salud de la provincia, al Ministro de Trabajo de la provincia, al presidente de la Caja de Previsión Social, al Secretario de Turismo de la provincia, al Secretario de Estado de Comunicación Pública y Medios, al Secretario del Medio Ambiente y al Gerente General de Servicios Públicos Social del Estado”.

Luego, Vidal fue claro al mencionar que “yo no llegué a este gobierno para cubrir a nadie, no voy a defender lo indefendible y quiero hacer bien las cosas, quiero que mi provincia salga adelante, realmente lo quiero y lo deseo de todo corazón, trabajo incansablemente todos los días, la sociedad reclama respuestas y a veces observo con atención la hipocresía de la mala política porque justamente los que generan un montón de operaciones a través de distintos medios mercenarios son los que generaron el problema en Santa Cruz”.

Sin embargo, y para cerrar, el gobernador recordó: “Hoy nosotros estamos generando la solución en un momento muy delicado del país, todos somos o tenemos que ser responsables cuando tomamos la decisión de ocupar un cargo en la provincia, hay que hacer lo correcto”.