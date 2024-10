«¡Usted no es nuestro rey!»: el grito de una senadora australiana a Carlos III

La senadora independiente australiana Lidia Thorpe interrumpió una recepción real en la Casa del Parlamento, gritando «usted no es nuestro rey» y «esta no es su tierra» al rey Carlos III del Reino Unido, sentado a pocos metros, según informaron medios locales.

El monarca acababa de pronunciar un discurso cuando Thorpe, que llevaba una capa de piel y había permanecido en silencio durante el acto, salió al pasillo y empezó a gritar. «Han cometido un genocidio contra nuestro pueblo. Devuélvannos nuestra tierra. Devuélvannos lo que nos robaron: nuestros huesos, nuestros cráneos, nuestros bebés, nuestra gente», gritó hacia el escenario, donde estaban sentados el rey y la reina Camila junto al primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Luego, la senadora fue escoltada fuera de la sala, indica una crónica del sitio Actualidad RT.

Los reyes no reaccionaron inmediatamente a la protesta y se mezclaron con el público mientras abandonaban el lugar, durante una visita a Australia.