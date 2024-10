Sturzenegger anunció en IDEA que se viene la “motosierra profunda”

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger aseguró que el próximo paso para el Gobierno de Javier Milei será aplicar una “deep motosierra”, le pidió a los empresario que “no pidan más bajas de impuestos” sino que reclamen que el Poder Ejecutivo haga más recortes de gastos.

“Mi coloquio ideal es cuando sea irrelevante que los funcionarios vengan acá”, dijo el funcionario y desafió a la platea ejecutiva en el Coloquio de IDEA: “No nos pidan más bajar impuestos, porque si nos piden y el gasto se mantiene igual, a alguien se lo tienen que cobrar. Pídannos que bajemos el gasto. Por favor destierren y tachenlo, apóyennos en ese ejercicio de baja de gasto”, les dijo.

Sturzenegger anticipó además que llegará una etapa de recortes de gasto más profunda. “Hicimos un ejercicio: ¿Qué debería hacer un gobierno liberal? Dar créditos no es una tarea del gobierno, es del sector financiero”, ejemplificó. “Si lo puede hacer el sector privado, no tiene por qué hacerlo el sector público”.

El ministro dijo que en 2024 el gasto público terminará por representar unos 33 puntos del PBI, lo que implicará una caída de siete puntos desde 40% el año anterior, un dato que pidió que los empresarios aplaudan. “Estamos hace años hablando de que el gasto público es alto y que en su primer año de gestión hizo que el gasto baje a 33 puntos. Eso en sí es impresionante”, planteó..

“El superávit se logró con baja de gasto, hay impuestos que han bajado incluso. Como hace rato que Argentina no tiene aceso al mercado, cada peso que el gobierno gasta alguien lo paga. Lo paga con impuestos o emisión monetaria. Cada peso que bajamos es un peso menos que el sector público le pide la sector privado”, consideró.

Y se preguntó: “¿Cuántos países en el mundo bajaron 30% el gasto como Argentina? Hay 24 casos. De esos, 22 se dieron después del fin de una guerra. Los otros dos casos son Honduras y Argentina. Un amigo me dijo que los datos de Honduras están mal, así que Argentina es el único país en la historia”.

Sturzenegger dijo que “para entender el pensamiento de Milei hay dos ideas centrales”. “La primera es equilibrio fiscal y la segunda es la libertad económica. Subyacente a estas dos es el el convencimiento del derecho de propiedad, que es la única manera de tener una sociedad rica y próspera. No puede pasar con inestabilidad macro y que el Estado no te deje hacer uso de ese derecho”, aseveró.

El ministro dijo además que en lo que va de mandato del gobierno libertario ya se efectivizaron bajas de impuestos. “¿Qué impuestos bajaron? El impuesto inflacionario, el impuesto PAIS en un contexto de superávit, Bienes Personales, se ha extendido el monotributo lo que implica una baja en la carga tributaria, aranceles, ITI, costos de trámites y también la deuda pública”, enumeró. Para especificarlo, dijo que “la deuda argentina en pesos constantes bajó 30% en lo que va del año y constante en dólares”.

“Esta baja significativa de más de 5 puntos del PBI tuvo un efecto de cero en el PBI. El nivel de actividad económica de diciembre del año pasado y el último dato están básicamente en el mismo nivel. Y el nivel de producción industrial está más alta. No hemos compensado todo lo que compensó el kirhcnerismo, no se puede hacer en 10 meses. Desde el momento en que él asumió, la actividad económica está más fuerte. El sector privado ganó 5% del PBI en lo que va de este año”, dijo el ministro de Desregulación.