Servicoop se desmarca del comunicado de FechCoop sobre la intervención de cooperativas en Chubut

El sábado pasado, la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Ltda. (FechCoop) emitió un comunicado expresando su rechazo a la intervención judicial que el Gobierno Provincial propició sobre la Cooperativa Eléctrica de Consumo y Vivienda Ltda. de Trelew, a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y manifestó preocupación por la posibilidad de una intervención similar a la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo “16 de Octubre” Ltda., en Esquel.

Sin embargo, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de Puerto Madryn, Harry Woodley, aclaró que la cooperativa a la que representa no adhiere a ese comunicado. En declaraciones emitidas tras la publicación de FechCoop, Woodley señaló: “Queríamos dejar en claro ante una comunicación que se ha hecho visible, creo que el día sábado, por parte de FechCoop, del cual formamos parte, pero que en esta oportunidad salió un comunicado de prensa replicado en algunos medios al cual nosotros no adherimos en absoluto. No tuvimos la oportunidad de expresarnos internamente en este sentido”.

El dirigente cooperativista destacó que, aunque la Servicoop defiende el sistema cooperativo y el rol de las cooperativas en la prestación de servicios públicos, considera “sumamente apresurado” pronunciarse sobre la intervención de otras cooperativas cuando “no han recibido aún ningún tipo de notificación oficial”. Woodley aseguró que hasta el momento, solo se tiene conocimiento de la intervención por “trascendidos” y no por comunicaciones formales desde el juzgado federal de Rawson.

Woodley también subrayó la importancia de no generar opiniones prematuras que puedan afectar al sistema cooperativo, señalando que la intervención sobre las cooperativas de Trelew, Esquel y Trevelin aún carece de certezas. “Sobre la intervención a la cooperativa de Esquel y Trevelin poco podemos opinar, cuando lo único que hay visible es una opinión del señor gobernador, la que respetamos absolutamente, pero hasta tanto no haya comunicaciones oficiales, no tiene mucho sentido salir a emitir opinión al respecto”, dijo.

En su declaración, Woodley enfatizó que la posición de Servicoop no implica una ruptura con la FechCoop, sino una diferencia en cuanto a la postura asumida en este caso. “Nos vemos en la obligación de salir a hacer esta aclaración, no porque estemos rompiendo con la federación de cooperativas, sino que en este caso tenemos una opinión diferente”.

El presidente de Servicoop también hizo hincapié en la necesidad de ser prudentes en un momento “muy delicado” para el sistema cooperativo de servicios públicos. Según Woodley, hacer declaraciones sin certezas puede deteriorar aún más un sector que ya enfrenta múltiples dificultades. “No es muy saludable salir a emitir opiniones sin tener certezas, lo que puede deteriorar más este sistema, que de por sí hay que cuidarlo mucho”.

Finalmente, Woodley informó que se realizó una reunión de varias horas el jueves pasado, en la que se intentó llegar a un consenso, y se comunicó el sábado con la presidenta de FechCoop para anticiparle la postura de Servicoop. “Creemos que sentándose en una mesa de trabajo para hablar con las autoridades y con quienes corresponda, son cosas mucho más visibles y posibles de llegar a un acuerdo que salir a hacer un comunicado que puede ocasionar daños futuros en la relación entre los poderes políticos y las sociedades cooperativas”, concluyó.