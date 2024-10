Red Bull le habría propuesto un contrato a Franco Colapinto para la F1 en 2025

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran aparición en la Fórmula 1 y esto habría generado el interés de una de las mejores escuderías, que le habría ofrecido un contrato para contar con sus servicios en el 2025.

Según detalló Sky Sports Italia, Red Bull le habría realizado una propuesta a Colapinto, la escudería en la que corre el neerlandés Max Verstappen, tres veces campeón de la categoría.

Colapinto se sumaría a la escudería de Verstappen

Sin embargo, Franco Colapinto no desembarcaría directamente en Red Bull, sino en su segunda marca, Racing Bulls.

Helmut Marko, jefe de la escudería Red Bull, habló al respecto y dijo que “el problema con Colapinto es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. El jefe James Vowles está considerando un préstamo, pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro”.

Por su parte, James Vowles, jefe de Williams, fue consultado sobre esta posible llegada de Colapinto a Red Bull y explicó que “si estás en una negociación sensible no dicen nada públicamente. No puedo realmente responder a eso”.

Qué debería pasar para que Colapinto llegue a Racing Bulls

Para que se dé el desembarco del argentino en este equipo, Red Bull debería prescindir del mexicano Sergio Pérez, quien viene realizando una muy floja temporada. De esta manera, “Checo” sería reemplazado por el neozelandés Liam Lawson.

Esto dejaría una vacante en Racing Bulls, que quedaría conformado por Yuki Tsunoda y por Franco Colapinto en caso de que las negociaciones lleguen a buen puerto.