Luis Caputo: “No queremos cerrar universidades, queremos que se auditen”

A pocas horas del inicio de la sesión que definirá la suerte del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el “gobierno está a favor de las universidades públicas”, pero enfatizó que quiere auditarlas.

Caputo aprovechó un posteo en la red social “X” de la diputada por Córdoba Alejandra Torres, para reafirmar la posición oficial.

“Estimada Alejandra, tu postura hacia las Universidades no es muy diferente a la del gobierno nacional. Nosotros también estamos a favor de las universidades públicas. Solo queremos que se auditen los gastos, porque es lo que corresponde dado que la plata es del contribuyente y no nuestra”, señaló el ministro al iniciar el texto.

Añadió que “si entre todos concluimos que las Universidades necesitan más plata, se debe proponer cómo se financia ese nuevo gasto, como lo indica la Ley de Administración Financiera y el propio Reglamento del Senado”.

“En resumen, el veto NO es contra el financiamiento universitario, sino contra la ley propuesta, porque precisamente, NO incluye el financiamiento universitario”, remató el jefe del Palacio de Hacienda.

Torres había anunciado que no estará presente en la sesión, lo cual favorece la posición del oficialismo, por problemas de salud, incluso adujo estar transitando Covid.