La Universidad San Juan Bosco declaró “persona non grata” a tres diputados chubutenses

Luego de la votación en el Congreso que sostuvo el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Zonal de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco Puerto Madryn decidió declarar “persona non grata” a los diputados que se pronunciaron a favor del gobierno y en particular con los chubutenses Ana Clara Romero, César Trefinger y Jorge “Loma” Ávila.

Sergio Kaminker, docente de la UNPSJB en Puerto Madryn, expresó su preocupación ante la situación crítica que atraviesa la universidad pública en el país, resaltando las recientes medidas adoptadas para visibilizar el conflicto. Además, destacó el impacto del veto a la Ley de Financiamiento Universitario y las consecuencias del recorte presupuestario que enfrenta el sector.

Kaminker informó sobre el paro nacional que tuvo lugar la semana pasada, durante el cual la universidad cerró completamente sus puertas, y comentó que la movilización estudiantil ha sido clave en la lucha. “En todo el país hay una movilización estudiantil muy importante, con tomas de facultades y universidades, y un esfuerzo por visibilizar el conflicto tanto internamente como hacia el exterior de las instituciones”, explicó el docente.

En la sede de Puerto Madryn, se realizaron dos asambleas y una reunión del Consejo Zonal, donde participaron estudiantes, docentes y trabajadores no docentes. Entre las decisiones tomadas, destacó la declaración de “personas non gratas” a los diputados nacionales que apoyaron el veto a la ley de financiamiento, incluyendo a Ana Clara Romero y César Trefinger. Además, Kaminker criticó la ausencia del diputado Loma Ávila, afirmando que su inasistencia en una votación clave fue “central” para no lograr rechazar el veto.

Además del veto, el docente señaló que el presupuesto nacional propuesto genera un recorte del 30% para las universidades en comparación con el presupuesto de 2023, lo que afecta tanto los salarios como los recursos destinados a investigación y servicios básicos. “Nuestros salarios han perdido entre un 20% y un 40%, dependiendo de la categoría, y no tenemos fondos para trabajar con la comunidad ni para continuar con las investigaciones”, advirtió.

Kaminker subrayó la importancia de la universidad pública, especialmente en regiones como la Patagonia, donde más del 80% de los estudiantes son de primera generación. “Si no estuviera la universidad pública gratuita, muchos de estos jóvenes no podrían estudiar o dependerían de una universidad privada con cuotas impagables”, afirmó.

En cuanto a las acciones a futuro, Kaminker indicó que, aunque se mantienen los planes de lucha, se busca que la universidad permanezca abierta a la comunidad. “Mañana hay un paro nacional universitario, pero realizaremos actividades abiertas, como una jornada de extensión de la Facultad de Humanidades, para seguir informando a los vecinos y vecinas sobre la importancia de defender la educación pública”, concluyó.