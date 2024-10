Gran éxito del II Encuentro de Investigadores y Becarios

El jueves 24 y viernes 25 de octubre se llevó adelante el Segundo Encuentro de Becarios/as e Investigadores/as del CONICET del Golfo San Jorge en la Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA-AUACO) y en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), de Comodoro Rivadavia, respectivamente.

Participaron del evento la vicedecana de la UNPA-AUACO, Viviana Sargiotto, la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y la directora del Centro Científico Tecnológico CCT CENPAT, Mirtha Lewis. También acompañó el acto de apertura en Comodoro Rivadavia, la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando.

Objetivos

El evento tuvo el fin de consolidar el vínculo interinstitucional entre las universidades nacionales y la comunidad científica que lleva adelante su trabajo en el sur de la provincia del Chubut y norte de Santa Cruz, nucleada en la UNPSJB, en la UNPA, en el Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP-CONICET) y en el Instituto Multidisciplinario para la Investigación y el Desarrollo Productivo y Social de la Cuenca del Golfo San Jorge (IIDEPYS-GSJ, CONICET-UNPSJB) del cual surgió la propuesta. Cabe recordar que la primera edición fue en el año 2022 donde se propuso como un espacio de intercambio y difusión en torno a las líneas de investigación que se encuentran en desarrollo actualmente en la región.

Las jornadas se organizaron para propiciar el encuentro, la reflexión y llevar a cabo intercambios interdisciplinarios sobre las áreas de investigación y el lugar de la ciencia para la construcción de la soberanía en nuestro país y como espacios para compartir conocimientos experiencias y perspectivas.

«El propósito es abrir espacios de socialización y discusión en torno a objetos de estudio, construcciones conceptuales, enfoques metodológicos, perspectivas y características de la investigación en nuestra región», expresó Carla Villagrán, investigadora del CONICET e integrante del Comité Organizador del encuentro, quien también manifestó “el compromiso político y ético con la lucha que todo el sistema universitario y científico se encuentra llevando adelante en este momento”.

Actividades y charlas

Las actividades comenzaron con la charla “El CONICET hoy, y su proyección a futuro”. Seguidamente se organizaron mesas de trabajo siguiendo la lógica de las grandes áreas de conocimiento del CONICET y se inauguró el espacio de workshop para compartir ideas, cuestionar y debatir, posibilitando el diálogo y la construcción conjunta. Las propuestas abarcaron mesas redondas, talleres y ponencias.

Durante el acto de apertura en la UNPSJB, la directora del CCT CONICET- CENPAT, Mirtha Lewis, rememoró la puesta en marcha del CIT Chubut, que se transformó en el CIT Golfo San Jorge y que, “como todo centro de investigación y transferencia son un semillero para después formar las Unidades Ejecutoras tal como sucedió con el IIDEPYS-GSJ, que luego de una transición se integró a la UNPSJB, a la UNPA y el CONICET conformando una comunidad muy importante que hace investigación en el Golfo San Jorge”. Lewis valoró el trabajo de la comunidad universitario-científico-académico de la región Patagonia Central y destacó el acercamiento con los gobiernos, particularmente el provincial desde el CCT, y también en lo local, que ayuda a demostrar que la ciencia tiene un valor muy importante para la región. Aclarando que “eso no es meramente discursivo porque realmente tenemos ejemplos, desde la pandemia hasta la fecha, donde la ciencia ha aportado al bienestar social”.

Por su parte, la rectora de la UNPSJB, expresó su reconocimiento a los investigadores que, a través de su trabajo y producción, demuestran qué es la ciencia y la tecnología para el sistema universitario, el CONICET y para el desarrollo, no solamente local y regional, sino para el desarrollo de un país. Además, Blanco convocó a visibilizar y difundir el trabajo de las tres universidades, que integran el grupo de investigación denominado de la Patagonia Central: UNPSJB, URN y UNPA. “Están trabajando en forma conjunta para el desarrollo y mirando problemáticas; buscando soluciones para contribuir con quienes están esperando una respuesta de parte nuestra; con alguna innovación o nueva tecnología”.

Al cierre de su participación dijo: “Somos una sociedad, acá no es el CONICET por un lado y la universidad por otro, somos un conjunto y los problemas son comunes. Si a la universidad le va mal, a nosotros también nos va mal y viceversa, entonces, necesitamos apoyarnos mutuamente para poder seguir en este camino”.