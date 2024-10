Gimnastas del Club Ferro, participarán del Nacional de Trampolín en el CENARD

Hacia el Torneo Nacional de Gimnasia de Trampolín, emprendió viaje la delegación de deportistas del Club ferrocarril Patagonico, listo para afrontar el certamen que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires.

El CENARD será el esceanrio de la competencia y los gimnastas madrynenses competirán en las modalidades trumbling y mi tramp.

Madrynenses hacia el Nacional

Una numerosa delegación de gimnastas del Club Ferrocarril Patagonico, representará a la ciudad de Puerto Madryn y a todo Chubut en el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia de Trampolín, competencia que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires, en el predio del CENARD.

Los jóvenes deportistas, integrantes de la escuela de gimnasia de trampolín liderada por los entrenadores Pablo Navarre y Eugenia Capó, tienen grandes ilusiones de cumplir con una gran perfomance y sobre todo se disfrutar una nueva cita a nivel nacional.

Vale destacar que los jóvenes chubutenses competirán en las modalidades tumbling y doble mini-tramp: en Tumbling competirán en D 10-12 femenino Pía “Pipi” Rodríguez (Grupo 1) y en D 10-12 masculino estará Bautista Rossi (Grupo 13).

En Doble Mini, en tanto, estarán en D 10-12 femenino Martina Livore (Grupo 4) e Isabella Albia (Grupo 3), en D 15+ femenino competirá Candela Funes (Grupo 2), en D 13-14 femenino Pilar Rodríguez (Grupo 1), en C 10-12 femenino Pía “Pipi” Rodríguez (Grupo 1) y Delfina Livore (Grupo 5), en C 13-14 femenino Uma Colazo (Grupo 3) y en C 15+ femenino Mya Livore (Grupo 1) y Sol Montes de Oca (Grupo 3).